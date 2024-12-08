2025 Bütçe Görüşmeleri Başlıyor

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine yarın başlanıyor.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri 9-20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Genel Kurul, 9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 12.00'de, 20 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.00'te, diğer günler ise saat 11.00'de çalışmalarına başlayacak ve günlük programın tamamlanmasına kadar devam edecek.

Bütçe görüşmeleri süresince partilerin grup toplantıları yapılmayacak, TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi kabul edilmeyecek.

Genel Kurul'da yarın bütçe görüşmelerine saat 12.00'de başlanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe sunuş konuşması yapacak. Yılmaz'ın ardından TBMM'de grubu olan partiler adına konuşmalar gerçekleştirilecek.

AK Parti grubu adına Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP grubu adına Genel Başkan Özgür Özel, DEM Parti grubu adına Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP grubu adına grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, İYİ Parti grubu adına Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Gelecek-Saadet Grubu adına Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve İstanbul Milletvekili Selim Temurci konuşma yapacak. Konuşmalar gruplar adına toplam 70 dakika olacak.

Bütçenin tümü üzerindeki konuşmaların ardından bakanlıklar ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmelerine geçilecek.

Kamu idarelerinin bütçeleri üzerindeki görüşmeler, 8 turda tamamlanacak; turların bitiminden sonra bütçe ve kesin hesap kanun teklifi maddeleri oylanacak.

Gruplar ve yürütme adına yapılacak konuşmalar 70'şer, kişisel konuşmalar 5'er dakika olacak. Her tur için soru-cevap işlemi, 15 dakika soru, 15 dakika cevapla sınırlandırılacak.

Genel Kurul'un bu haftaki çalışma takvimi

2025 yılı bütçesinin bu hafta Genel Kurul'daki görüşme takvimi şöyle:

10 Aralık Salı: TBMM, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı

11 Aralık Çarşamba: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

12 Aralık Perşembe: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

13 Aralık Cuma: Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı

14 Aralık Cumartesi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı

15 Aralık Pazar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı