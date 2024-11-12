Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde Keçiören, Altındağ, Pursaklar ve Kalecik belediyelerinin 2025 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.
Belediye Meclis Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, Keçiören, Altındağ, Pursaklar ve Kalecik belediyelerinin 2025 bütçe maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.
Son Dakika › Güncel › 2025 Bütçeleri Kabul Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?