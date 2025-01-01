2025'in İlk Bebeği Kayra Dünya'ya Geldi - Son Dakika
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2025'in İlk Bebeği Kayra Dünya'ya Geldi

2025\'in İlk Bebeği Kayra Dünya\'ya Geldi

Bitlis'te yeni yılın ilk dakikalarında erkek bebek Kayra doğdu. Aile mutluluk içinde.

01.01.2025 03:16
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Bitlis'te 2025'in ilk dakikalarında doğan bebeğe "Kayra" ismi verildi.

Kentte yeni yılın ilk bebeği Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesinde dünyaya geldi.

Ekin ve Mesut Gündüz çifti, 00.00'da yeni yılın ilk saniyelerinde erkek bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşadı.

Baba Mesut Gündüz, ilk çocuklarının dünyaya geldiğini söyledi.

Tatvan ilçesinde yaşadıklarını belirten Gündüz, "Çok mutluyuz. Doğum, yeni yılın ilk anlarında gerçekleşti. Yaşadığım duyguyu ifade edemiyorum. Bebeğimize Kayra ismini verdik. Doğumu gerçekleştiren doktorumuz ve buradaki sağlık personeline ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mediha Kübra Ceylan ise 2025 yılının ilk bebeğinin doğumuna tanıklık etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Doğum yapan annenin takipli hastaları olduğunu anlatan Ceylan, şöyle konuştu:

"Bir hafta sonra doğumu planlıyorduk fakat bebek aceleci davranıp 2025 yılının ilk bebeği olmaya karar verdi. Doğum yeni yılın ilk saniyelerinde gerçekleşti. Bu bebeğimiz 3 kilo 600 gram olarak dünyaya geldi. Bu bebeğimizden 10 dakika önce de 2024 yılının son bebeği olduğunu düşündüğümüz bir doğum gerçekleştirdik. Her ikisi de gayet sağlıklı. Ailelerine sağlıklı uzun ömürler, hayırlı evlatlar olmalarını diliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2025'in İlk Bebeği Kayra Dünya'ya Geldi - Son Dakika

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