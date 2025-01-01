2025'in İlk Bebeği Niğde'de Dünyaya Geldi

Güncel

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2025'in ilk bebeği dünyaya geldi.

Hastaneden yapılan açıklamamada, 2025'in ilk bebeği Ayşe ve Umut Aydın çiftinin çocuğu olduğu bildirildi.

Ayşe ve Umut Aydın çiftinin saat 00.04'te 3 kilo 860 gram doğan erkek bebeklerine "Mustafa" ismi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Mustafa Doğan, Ayşe ve Umut çiftini yürekten kutladığını belirterek, yeni doğan bebeğin ülkeye ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diledi.