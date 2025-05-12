2025 Shanghai Okçuluk Kupası Sonuçlandı

SHANGHAİ, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2025 Shanghai Okçuluk Dünya Kupası 2. Etap Makaralı Yay Karışık Takım Yarışı ödül töreninde altın madalya kazanan Güney Kore takımı (altta), gümüş madalya kazanan Çin takımı (üstte solda) ve bronz madalya kazanan Türkiye takımı, 11 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)
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