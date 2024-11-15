2025'te Öğretmenlik Sınavı Düzenlenecek - Son Dakika
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2025'te Öğretmenlik Sınavı Düzenlenecek

MEB-AGS sınavı 13 Temmuz 2025'te gerçekleşecek, öğretmen adayları için yeni düzenlemeler yapıldı.

15.11.2024 14:46
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Öğretmenlik Mesleği Kanunu uyarınca öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulü, ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Temmuz 2025'te düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS)" sonuçları doğrultusunda yapılacak.

10 Ekim 2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile öğretmen olarak istihdam edileceklerin, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarının birinden mezun ve Akademi tarafından verilecek hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçileceğine yönelik düzenlemeler yapıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ÖSYM tarafından 13 Temmuz 2025'te uygulanacak MEB-AGS'nin detayları belli oldu.

2 oturumda düzenlenecek

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmen adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.

Sınavın kapsamı

Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak.

Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (Anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.

ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.

Öte yandan, sınava ilişkin detaylı açıklamaların ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

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