2025 Yılının İlk Van Kedi Yavruları Doğdu - Son Dakika
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2025 Yılının İlk Van Kedi Yavruları Doğdu

Van Kedi Villası'nda 11 Van kedisi 37 yavru dünyaya getirdi, 100 yavru sahiplendirilmesi hedefleniyor.

08.04.2025 00:49
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2025 yılının ilk yavru Van kedileri dünyaya geldi

VAN - Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan sevimli Van kedilerinin bu yılki ilk yavruları dünyaya geldi.

Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşarak dünyaya yayılan Van kedilerinin neslini korumak amacıyla sürdürülen çalışmalar, büyük bir özveriyle devam ediyor. Cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi tüyleri, aslanı andıran yürüyüşü, tilkiyi andıran kabarık kuyruğu, farklı göz renkleri ve suya olan düşkünlüğüyle Van'ın en özel simgelerinden biri olan kedilerin 2025 yılındaki ilk yavruları gözlerini açtı. Bu yılın ilk doğumlarında 11 Van kedisi toplam 37 sağlıklı yavru dünyaya getirdi.

"En az 100 yavruyu sahiplendirmeyi planlıyoruz"

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkez olarak 2025 yılının ilk doğumlarını almaya başladıklarını belirtti. Prof. Dr. Kaya, "Şu ana kadar 11 kedimiz doğum yaptı ve toplamda 37 yavru dünyaya geldi. Yıl boyunca üç ayrı parti halinde doğumlar gerçekleşecek. İlk parti doğumlarının yaklaşık yüzde 50'si şu anda tamamlanmış durumdadır. Bu yıl geçen seneye göre çok daha fazla yavru elde etmeyi hedefliyoruz. Hatta ihtiyaç fazlası yavrular olacağını öngörüyoruz. Bu nedenle yılsonuna kadar en az 100 yavruyu sahiplendirmeyi planlıyoruz" dedi.

Yavruların bakımının titizlik ve hassasiyet gerektirdiğini dile getiren Kaya, "Herkesin onlara temas etmemesi büyük önem taşıyor. Bu konuda yalnızca eğitimli ve yıllardır bizimle çalışan deneyimli personelimiz görev alıyor. Enfeksiyon riskini en aza indirmek ve yavru kayıplarının önüne geçmek adına tüm hassasiyetimizi gösteriyoruz. Aşılamaya henüz başlanmadı, çünkü yavruların aşıları en az 4 haftalık olduktan sonra yapılabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Abdullah Kaya, kedi, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 Yılının İlk Van Kedi Yavruları Doğdu - Son Dakika

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