2025 YÖS Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 11 Mayıs'ta düzenlenen 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2025-TR-YÖS/1) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-TR-YÖS/1 değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
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