2026 Beijing Maratonu'na 32 binlik sınırlamaya rağmen 265 binden fazla kayıt yapıldı - Son Dakika
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2026 Beijing Maratonu'na 32 binlik sınırlamaya rağmen 265 binden fazla kayıt yapıldı

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2026 Beijing Maratonu\'na 32 binlik sınırlamaya rağmen 265 binden fazla kayıt yapıldı
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Çin'in başkenti Beijing'de pazar günü düzenlenen 2026 Beijing Maratonu ve Ulusal Maraton Şampiyonası'na 32.000 kişilik kontenjana rağmen 265.000'den fazla koşucu kayıt yaptırdı. Tiananmen Meydanı'ndan başlayan yarış, Beijing Olimpiyat Parkı'nda tamamlandı.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- 2026 Beijing Maratonu ve Ulusal Maraton Şampiyonası pazar günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlendi.

Organizasyon yetkililerine göre, 32.000 kişilik sınırlamaya rağmen bu yılki maratona 265.000'den fazla koşucu kayıt yaptırdı. Tiananmen Meydanı'ndan başlayan yarış Beijing Olimpiyat Parkı'nda sona erdi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: 2026 Beijing Maratonu'na 32 binlik sınırlamaya rağmen 265 binden fazla kayıt yapıldı - Son Dakika
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