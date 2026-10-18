2026 Beijing Maratonu\'na 32 binlik sınırlamaya rağmen 265 binden fazla kayıt yapıldı

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- 2026 Beijing Maratonu ve Ulusal Maraton Şampiyonası pazar günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlendi.

Organizasyon yetkililerine göre, 32.000 kişilik sınırlamaya rağmen bu yılki maratona 265.000'den fazla koşucu kayıt yaptırdı. Tiananmen Meydanı'ndan başlayan yarış Beijing Olimpiyat Parkı'nda sona erdi.