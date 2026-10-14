2026-KPSS Ortaöğretim adayları sınav yerlerini görebilecek, giriş belgeleri açıldı

2026-KPSS Ortaöğretim adayları sınav yerlerini görebilecek, giriş belgeleri açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na katılacak adayların sınav yeri atamaları tamamlandı, giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
(ANKARA) - 2026- KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim Sınavı'na (2026-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Kaynak: ANKA
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