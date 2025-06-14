2053'te Türkiye'yi 48 Saatte Dolaşmak Mümkün Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2053'te Türkiye'yi 48 Saatte Dolaşmak Mümkün Olacak

14.06.2025 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, hızlı tren projeleriyle ülkenin ulaşım ağını 2053'te geliştireceklerini belirtti.

1) BAKAN URALOĞLU: 2053'TE ÜLKEMİZİ 48 SAATTE DOLAŞMAK MÜMKÜN OLACAK

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum'da, 'Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun Yüksek Hızlı Tren Projesi Delice-Çorum Etabı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, 'kalkınma projesi' olduğunu söylediği çalışmaya ilişkin, "Bugün medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı bir geleceğin kapılarını aralıyoruz. 2053'te ülkemizi 48 saatte dolaşmak mümkün olacak. Mevcut ağımızı 2028'e kadar 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Çorum'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi Delice-Çorum Etabı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Devlet Demiryolları Genel Müdürü Veysi Kurt, Çorum Valisi Ali Çalgan, milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve Vahit Kayrıcı ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve kurum müdürleri de törene katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törendeki konuşmasında, demir yolu yatırımlarının 2002 yılından itibaren devlet politikası haline getirildiğini belirterek, "Son 23 yılda demir yollarımıza yaklaşık 64 milyar dolar yatırım yaptık. 2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuz, bugün 13 bin 919 kilometreye ulaştı. 2025 yılı itibarıyla 2 bin 251 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre daha eklenmiş olacak" diye konuştu.

'TARİHE GEÇECEK'

Projeyle Anadolu'nun kalbinin Karadeniz ile buluşacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Bugün temeli atılan hızlı tren hattı, Ankara merkezli düşünüldüğünde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçecek. Bu hat tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak ve Çorum-Ankara arası 1 saat 15 dakika olacak. Bugün sadece bir demir yolu hattının temelini atmıyoruz; medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı bir geleceğin kapılarını aralıyoruz" ifadelerini kullandı.Projenin devamında Çorum-Merzifon-Samsun kesiminin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası seyahat süresinin 2,5 saate ineceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınabilecek. Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştiren bu demir yolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifletecek, Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecek. Saatte 200 km hıza uygun olarak inşa edilecek hat; 5 istasyon, 8 tünel, 3 aç-kapa tünel, 26 köprü ve viyadük, 16 üst geçit, 84 alt geçit ve 208 menfez gibi mühendislik yapılarıyla bir şaheser olacak. İnşallah hattı 2029 sonunda tamamlayarak hizmete alacağız" dedi.

'HIZLI TREN KONFORU'

Bakan Uraloğlu, 'Samsun-Sarp Demir Yolu Projesi'nin de gündemde olduğunu vurgulayarak, "Bu ağ ile Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum illerimiz Ankara merkezli ulusal hızlı demir yolu ağına dahil olacak. Hattın Mersin'e kadar tamamlanmasıyla yaklaşık 8 milyon vatandaşımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak. 2053'te ülkemizi 48 saatte dolaşmak mümkün olacak. Mevcut ağımızı 2028'e kadar 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, projenin şehirleri ve hayalleri birleştireceğini ifade ederek, "Kırıkkale bu hattın çelikten kapısı, Çorum sanayi ve ticaretin yeni kavşağı olacak. Amasya'nın elma bahçeleri, küresel pazarlara ulaşacak, Karadeniz'in incisi Samsun ise uluslararası ticarette yıldız gibi parlayacak. Bu proje sadece bir demir yolu değil; kardeşliğin, refahın ve bereketin yolu olacak" diye konuştu. Uraloğlu, konuşmaların ardından, protokol üyeleri ile kürsüde butona basarak hattın temelini attı.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Kırıkkale, Politika, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Samsun, Ankara, Güncel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2053'te Türkiye'yi 48 Saatte Dolaşmak Mümkün Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’de kim ne kadar yayın geliri kazandı İşte zirvenin sahibi Süper Lig'de kim ne kadar yayın geliri kazandı? İşte zirvenin sahibi
Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi
Türkiye’nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu 600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
Transfer için mi geldi Dünyaca ünlü golcüden Türkiye’de paylaşım Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir’den İran yorumu: Vuran İsrail değil HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil
Gazze’ye yürüyen Mağrip Direniş Konvoyu’na katılmak üzere Mısır’a gelen 40 aktivist alıkonuldu Gazze'ye yürüyen Mağrip Direniş Konvoyu'na katılmak üzere Mısır'a gelen 40 aktivist alıkonuldu
Bahçeli’den İsrail’in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye’dir Bahçeli'den İsrail'in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye'dir
Çuvalla para verecekler Premier Lig ekibinden Fenerbahçe’nin bel kemiğine kanca Çuvalla para verecekler! Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca
Fenerbahçe’den Heung-min Son’a rekor maaş Fenerbahçe'den Heung-min Son'a rekor maaş
Giden gidene Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık

15:41
İsrail-Iran Çatışması: Olası Senaryolar
İsrail-Iran Çatışması: Olası Senaryolar
13:48
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail’e yardım ederseniz vururuz
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
18:10
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı
17:46
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok
17:40
Mersin’de 8 köpekbalığı ağa takıldı
Mersin'de 8 köpekbalığı ağa takıldı
17:34
İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığı görüntüleri yayımladı
İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığı görüntüleri yayımladı
17:30
Transferde şov yapıyorlar 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
17:28
Real Madrid’den sürpriz transfer Çoğu insan bu ismi ilk kez duydu
Real Madrid'den sürpriz transfer! Çoğu insan bu ismi ilk kez duydu
17:15
Süper Lig devleriyle anılıyordu Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti
17:10
Uzak Şehir’in Pakize’si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım
17:06
Giden gidene Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık
Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık
17:04
Fenerbahçe’nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu Aralarında dev takımlar da var
Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu! Aralarında dev takımlar da var
16:57
Fenerbahçe’den Heung-min Son’a rekor maaş
Fenerbahçe'den Heung-min Son'a rekor maaş
16:48
Çuvalla para verecekler Premier Lig ekibinden Fenerbahçe’nin bel kemiğine kanca
Çuvalla para verecekler! Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 15:56:38. #7.13#
SON DAKİKA: 2053'te Türkiye'yi 48 Saatte Dolaşmak Mümkün Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.