21 Yaşındaki Genç İntihar Etti - Son Dakika
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21 Yaşındaki Genç İntihar Etti

Kemalpaşa Fındıklı Dere mevkiinde kaybolan 21 yaşındaki A.A'nın cansız bedenine ulaşıldı. İlk incelemelere göre genç, intihar ederek hayatına son verdi.

15.10.2024 18:08
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(İZMİR) - Kayıp ihbarı üzerine Kemalpaşa Fındıklı Dere mevkisin giden Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT), 21 yaşındaki A.A'nın cansız bedenine ulaştı. İlk incelemede kayıp şahsın intihar ederek hayatına son verdiği tespit edildi.

Yangın, deprem, su baskını gibi doğal afetlerle mücadelede önemli görevler üstlenen BUCAKUT, Kemalpaşa'dan gelen kayıp ihbarı üzerine hızla harekete geçti. Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına dahil olan ekip, iki gündür kayıp olan genci bulmak için çalışmalarını Kemalpaşa Fındıklı Dere mevkiinde yoğunlaştırdı.

Ekip, ormanlık alandaki çalışmalarının ardından 21 yaşındaki A. A.'nın cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemelerde şahsın kendini vurarak intihar ettiği belirlendi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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