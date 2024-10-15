21 Yaşındaki Genç İntihar Etti

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(İZMİR) - Kayıp ihbarı üzerine Kemalpaşa Fındıklı Dere mevkisin giden Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT), 21 yaşındaki A.A'nın cansız bedenine ulaştı. İlk incelemede kayıp şahsın intihar ederek hayatına son verdiği tespit edildi.

Yangın, deprem, su baskını gibi doğal afetlerle mücadelede önemli görevler üstlenen BUCAKUT, Kemalpaşa'dan gelen kayıp ihbarı üzerine hızla harekete geçti. Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına dahil olan ekip, iki gündür kayıp olan genci bulmak için çalışmalarını Kemalpaşa Fındıklı Dere mevkiinde yoğunlaştırdı.

Ekip, ormanlık alandaki çalışmalarının ardından 21 yaşındaki A. A.'nın cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemelerde şahsın kendini vurarak intihar ettiği belirlendi.