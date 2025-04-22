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23 Nisan Bayramı Kutlandı

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TBMM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 'Millet Bahçesi Çocuk Bahçesi' programıyla kutladı.

22.04.2025 13:02
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(TBMM) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümünün kutlamaları TBMM bahçesinde düzenlenen "Millet Bahçesi Çocuk Bahçesi" programıyla başladı. Programda; Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen TBMM Kupası Yarışmaları ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmalarının ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Meclis'te gerçekleştirilen "Millet Bahçesi Çocuk Bahçesi" programı bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukların katılımıyla düzenlenen "7 Bölgeden 7 Eser – 23 Nisan Konseri" ile başladı.

Etkinlikte, yedi coğrafi bölgeyi temsilen seçilen illerden gelen çocuklar, kendi yörelerinin ezgilerini yansıtan, sözlerini yazıp bestesini yaptıkları özgün eserleri seslendirdi. Erzurum, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, İstanbul, Rize ve Ankara illerindeki 7 okul ile 2 özel okul öğrencileri etkinlik için iki dörtlük ve bir nakarattan oluşan şiirler yazdı. Ardından alanında uzman ekipler eşliğinde okullar ziyaret edilerek çocuklara beste yapma sürecinde rehberlik sağlandı.

Konserin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen TBMM Kupası Yarışmaları ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmalarının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakanlar ile AK Parti ve MHP'li milletvekilleri TBMM Kupası Yarışmaları ve Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmalarında ödül kazanan ve katılımcı özel öğrencilere ödüllerini takdim etti.

"Milli irademizin 10 yılda bir darbelerle kesintiye uğradığı bir yüzyıl istemiyoruz"

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan etkinliklerine katılacak öğrencilerin törenler için kararı kendilerinin vermelerini sağlayacak parlamento kurulduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak önemli görevlerimizden bir tanesi çocuklarımızın geleceğimize, demokrasimize, devletimize, bayrağımıza sahip çıkacak nesiller olarak yetişmesinin arzu ediyoruz. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak istiyoruz. Bu sadece her ortamda söylediğimiz teknolojiyle, bilimsel vurgularla değil, aynı zamanda önümüzdeki yüzyılı Türkiye demokrasisinin, milli iradenin egemen olduğu yüzyıl olarak tanımlamak istiyoruz. Demokrasimizin, milli irademizin 10 yılda bir darbelerle kesintiye uğradığı bir yüzyıl istemiyoruz. Önümüzdeki yüzyılın kesintisiz bir Türkiye demokrasisi ve milli irade yüzyılı olmasını istiyoruz.

Çocuklarımıza 'Bu haftayı nasıl kutlamak istiyorsunuz' diye niye sormayalım dedik ve 81 ilden gelen 23 Nisan etkinliği için küçük bir parlamento oluşturduk ve çocuklarımız bu parlamentoda 23 Nisan haftasında neler istediklerini bize anlattılar. Biz de Türkiye'nin her tarafında 23 Nisan haftasında çocuklarımızın arzu ettiği bütün etkinlikleri hayata geçirecek bir perspektif oluşturduk. Türkiye'nin her tarafında gelecekte demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkacak çocuklarımızın bizi yönlendirdiği şekilde bir etkinlik haftası organize ettik."

"Sporda, kültürde ve teknolojide milli değerlerimizi kuşanarak daha ileriye gideceğiz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da konuşmasında milli egemenlik vurgusu yaparak, şöyle konuştu:

"TBMM'nin kuruluşuyla birlikte başlayan ve milletimizin gençlerine, çocuklarına emanet edilmiş olan 23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi iki önemli yüzünü bir kere daha hatırlatmakta fayda vardır. 23 Nisan bir taraftan Gazi Meclis'imizde sadece cumhuriyeti kuran, sadece millet iradesini bir araya getiren bir Meclis olarak değil, aynı zamanda milli kurtuluş mücadelemizi veren bir ordugah olarak kullanılan Ulus'taki Birinci Meclis'te açılışı yapılan TBMM'nin en önemli vurgusu, Kurtuluş Savaşı günlerinde dahi milli egemenlik vurgusuydu. Bu milletin egemenliğine ve bağımsızlığına sahip çıkmak, milletten başka hiçbir gücün olmadığını ilan etmek TBMM'nin ilk hedefi, vazifesiydi.

Cumhuriyet, sadece değerlerimize sahip çıkmak, sadece milli egemenliği hatırlamak, sadece bugünü değerlendirmek ve bugüne ait işler yapmakla da ileriye gidecek değildir. Dolayısıyla cumhuriyeti daha ileriye taşımak için, cumhuriyeti sonraki nesillere aktaracak olan evlatlarımızı güçlü kılmak, onlarla birlikte Çocuk Bayramı olarak ilan ettiğimiz bu bayramı genç nesillerin sırtında ileriye taşımak da hepimizin sorumluluğudur. Bu çerçevede ikinci asrına girdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılının mutlaka Türkiye Yüzyılı olarak, yani dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olması için gayretle çalışıyoruz.

Kültürümüzde sanatla bilgiyi birleştirebilmiş olan bir milletiz. Sporla ahlakı birleştirmiş olan bir milletiz. Teknolojiyle bilimi birleştirmiş olan bir milletiz. Geçmiş dönemlerde dünyanın lideri olan atalarımız, bu üçünü bir araya getirebildiği için dünyada çok büyük mesafeler aldılar ve 7 kıtayı yönetme imkanına kavuştular. Bu çerçevede biz de bu 3 alanda; sporda, kültürde ve teknolojide milli değerlerimizi kuşanarak daha ileriye gideceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte gerçekleştireceğiz."

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Kaynak: ANKA

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