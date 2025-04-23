23 Nisan Coşkusu Antalyada Kutlandı

Antalya'da Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu öğrencileri, yöresel kıyafetlerle hazırladıkları gösterilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Muratpaşa ilçesindeki okulda bayram dolayısıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler şiir okudu.

Küçük öğrenciler, farklı yörelere ait giydikleri kıyafetlerle müzik eşliğinde dans gösterisi sundu. Öğrencilerin coşkulu gösterileri, katılımcıların beğenisini topladı.

Renkli görüntülerin oluştuğu tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Anaokulu öğrencilerinin "vals" gösterisi ilgi çekti

Konyaaltı Belediyesi Toros Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki çocuklar da öğretmenleri eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve gösteri kıyafetleriyle yürüyerek bayram coşkusunu yaşadı.

Çocuklar, belediyeye ait spor sahasında gösteriler sundu.

Çocukların yaptığı "vals" izleyenlerin beğenisini kazandı.