23 Nisan'da 105 Bando Konseri - Son Dakika
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23 Nisan'da 105 Bando Konseri

MSB, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 37 ilde 105 bando konseri düzenlendi.

26.04.2025 13:48
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılı kapsamında, 37 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 105 bando konseri verildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"37 ilimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılına özel planladığımız 105 bando konseri gerçekleştirerek geleceğimiz olan evlatlarımızla bir araya geldik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu bayramda, evlatlarımızın neşesi bandolarımızın ezgileriyle buluştu. Çocuklarımız gülsün diye çalışmaya, üretmeye, korumaya devam edeceğiz."

Paylaşımda, bando konserlerinden görüntüler de yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 23 Nisan'da 105 Bando Konseri - Son Dakika

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