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23 Nisan'da Çocuklara Önemli Mesajlar

23 Nisan\'da Çocuklara Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Tatar, çocuklarla yaptığı görüşmede eğitimin önemine vurgu yaptı ve hediyeler verdi.

23.04.2025 12:21
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, 9 Eylül İlkokulu Müdürü Elçin Altan'ın öncülük ettiği öğrenci heyetini kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleşen kabulde, görevini temsili olarak 9 Eylül İlkokulu öğrencisi Melin Kunt'a devretti. Cumhurbaşkanı Tatar, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, yeni Cumhurbaşkanlığı binasındaki ilk kabulünde öğrenci heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Tatar, "Bugün burada bir tarih yazılıyor. Bu binada ağırladığım ilk ziyaretçiler sizlersiniz" diyerek, öğrencilerle çektirilen fotoğrafın da bu anlamda tarihi bir belge olacağını söyledi ve bu özel anın, çocuklar için gelecekte değerli bir hatıra olacağını ifade etti.

Konuşmasında 23 Nisan'ın anlam ve önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı sadece Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlatarak, "Çocuklar bizim geleceğimizdir" dedi.

Öğrencilere seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, eğitimin yanı sıra kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda da gelişmelerinin önemine dikkat çekti. Tatar ayrıca iyi bir birey olabilmek için sosyal becerilerin, sanatın ve sporun da büyük rolü olduğunu da vurguladı. Fotoğrafçılıktan müziğe, resimden spora birçok alanda yeteneklerini geliştirebileceklerini aktaran Tatar, "Bu ülkeyi bir gün sizler yöneteceksiniz. O yüzden şimdiden kendinizi her yönüyle geliştirin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın çocuklara hitabının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndaki makam odasına geçildi. Burada, 9 Eylül İlkokulu öğrencisi Melin Kunt, Cumhurbaşkanlığı makamını temsili olarak Ersin Tatar'dan devraldı. 9 Eylül İlkokulu öğrencisi Melin Kunt, temsili Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, kendisini 'ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı' olarak tanıttı ve "Hayallerim büyük, umutlarım güçlü, yüreğim cesur" ifadeleriyle sözlerine başladı. Kunt, bir ülkeyi büyütenin yalnızca yollar ve köprüler değil, sevgiyle, adaletle ve oyunlarla büyüyen çocuklar olduğunu kaydetti.

Çocukların mutluluğunu esas alan bir ülke hayal ettiğini belirten Kunt, "Her şehirde daha çok park olacak, her okulda hayaller konuşulacak, okulların imkanları arttırılacak ve laik, çağdaş bir okul ortamı oluşturulacak" dedi.

Kitapların yalnızca bilgi vermekle kalmayıp kalpleri de ısıtması gerektiğini söyleyen Kunt, "Çocukların duygularını önemsiyorum. Çünkü bazen çocuklar, büyüklerin unuttuğu sevgi, dürüstlük ve umut gibi değerleri hatırlatır" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLAR GÜLERSE DÜNYA GÜZELLEŞİR'

Kunt konuşmasını, "Haydi, el ele verelim. Bu güzel ülkemizi Ata'mızın yolunda ilerleyen, özgür düşünen, barışçıl çocuklarla güçlendirmeye devam edelim. Çünkü çocuklar gülerse dünya güzelleşir." sözleriyle tamamladı.

Ziyaretin sonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan nedeniyle çocuklara hediyeler takdim etti. Ardından Cumhurbaşkanlığı önünde anı fotoğrafları çekildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 23 Nisan'da Çocuklara Önemli Mesajlar - Son Dakika

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