23 Nisan'da Renkli Halk Dansları Gösterisi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi ve Bursa Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla izleyici karşısına çıktı.

Tepebaşı Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde 23 Nisan'a özel olarak ücretsiz olarak düzenlenen gösteriye, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi öncesi sahneye çıkan Çocuk Ritim Topluluğu'nun sergilediği performans izleyenler tarafından tam not aldı.

Ritim grubunun ardından sahne alan Halk Dansları Topluluğu'nun dans gösterileri ise beğeni topladı. Eskişehir, Roman, Artvin, İzmir gibi yörelerden halk danslarının başarı ile sergilendiği gösteride, katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadı.

Başkan Ataç, şunları dile getirdi:

"Ülkede kara bulutların gezdiği dönemde bugün moral günü oldu. Zaten alkışınızdan yüzünüzün gülmesinden anlaşılıyor. 23 Nisan büyük Atamızın çocuklarımıza armağan ettiği bir bayram. Düşünün yüz yıl önce bir lider çocuklara bayram hediye ediyor. O günlerde kimsenin aklına gelmezdi. Bu bir vizyon işiydi ve bunu sadece Atatürk yapabilirdi. Çocuklarımızın ve içindeki çocuğu yaşatan büyüklerimizin bayramı kutlu olsun. Aramızda Nilüfer Belediyesi'nin de dans ekibi var. Onlara da teşekkür ediyorum. Sevgili Eskişehirliler sizlerle her zaman beraberiz ve beraber olmaya da devam edeceğiz."

Daha sonra Başkan Ataç, çocuklar ve Halk Dansları Topluluğu 'Parla' isimli 100. Yıl Marşı eşliğinde Türk bayraklarını dalgalandırdı. Gösteri, tüm salonun ayağa kalkarak eşlik ettiği marş ile sona erdi.