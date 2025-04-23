23 Nisan Şenliği Kahramanmaraş\'da

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI'NDAN 23 NİSAN ŞENLİĞİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kahramanmaraş'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da kutlama programı düzenledi. Namık kemal Mahallesi'nde bulunan parkta yapılan şenlikte şişme çocuklar için çeşitli gösteriler ve etkinlikler düzenlendi. Patlamış mısır ve pamuk şekerlerin de dağıtıldığı şenlikte kimi çocuklar boyama yaptı, kimileri de kendileri için kurulan şişme oyun parklarında eğlendi.