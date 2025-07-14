"253 Şehit 253 Portre" sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı - Son Dakika
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"253 Şehit 253 Portre" sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı

"253 Şehit 253 Portre" sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi\'nde açıldı
14.07.2025 17:54
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Göklerdeki Yıldızlar, Yüreklerdeki Kahramanlar" temalı "253 Şehit 253 Portre" sergisi açıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Göklerdeki Yıldızlar, Yüreklerdeki Kahramanlar" temalı "253 Şehit 253 Portre" sergisi açıldı.

İstanbul'da öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerinin 15 Temmuz şehitlerine ithafen hazırladığı portre çalışmalarından oluşan Dolmabahçe Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışına, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, öğrenciler ve velileri katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un 9'uncu yılında olunduğunu anımsatarak, "Hepimizin bildiği ama unutmamamız gereken, hatırlamamız gereken meseleyi bugün de burada bir kez daha hatırlıyoruz." dedi.

FETÖ'cülüğün iflah olmaz, çaresi olmayan bir hastalık olduğunu dile getiren Gül, bu yapının inkar ve iftira üzerine kurulan bir sistemi bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"9 sene önce bu işgal girişimine kapı aralarken aslında her şeyi planlamışlardı. Planlamadıkları, düşünmedikleri şey Sayın Cumhurbaşkanımızın milletine sahip çıkacağı, bu milletin de Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağı noktasıydı. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, dirayeti ve milletimizin feraseti, duaları... Hepsinden önemlisi Allah'ın takdiri ve onun kararıyla bu millet, bu devletin Silahlı Kuvvetler başta olmak üzere polis ve sivil kurumlarımıza, apartmanımıza, her tarafa sızan bu yapıyı bertaraf etti. Tabii bunun unutulmaması lazım. Nasıl unutulmayacak? Çocuklarımıza, yavrularımıza 9 sene önce yaşananları göstererek."

"Bütün çocuklarımızın eline sağlık"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da 15 Temmuz'un 9'uncu yılında böylesine güzel bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "15 Temmuz yaz aylarına isabet ettiği için okullarımızdaki öğrencilerimizin yıl içinde yaptıkları bu portrelerin burada sergilenmesi gerçekten çok isabetli olmuş. Benim ümidim okullardaki bu çalışmalar yıl boyunca çeşitli projelerin sayısının artmasına vesile olur. Her sene okul yılı boyunca yapılan etkinliklerin sonuçları 15 Temmuz'a denk getirilebilir. Böylelikle yıl içinde de 15 Temmuz hatırlanmış olur." değerlendirmesini yaptı.

15 Temmuz'un bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bilal Erdoğan, "Belki de bu tür dönüm noktaları 15 Temmuz gibi yine kahramanlığın konuşulduğu, yine vatan için canların feda edildiği, yine bu ülke üzerinde kimlerin planlarının olduğu, bu ülkenin düşmanlarının olabileceğini, onlara karşı bir teyakkuz halini bütün toplumda çok canlı bir şekilde var olması gerektiği gerçeğini bize hatırlatır. İşte bu 15 Temmuz vesilesiyle ümit ediyorum ki bütün çocuklarımıza ve yeni nesillere bu duyarlılıkları, bu hassasiyetleri aktarmayı başarırız." diye konuştu.

Oğlu Ali Tahir Erdoğan'ın da çizdiği portrenin sergide yer aldığını belirten Bilal Erdoğan, "Onun da emeği var. Bütün çocuklarımızın eline sağlık. Bu vesileyle portrelerini yaptıkları şehitlerimizi, onların hikayelerini de öğrenmiş oldular. Ümit ediyorum ki bütün çocuklarımız daha yakından tanırlar. Onların fedakarlıklarına saygıyla yetişirler." dedi.

"Çocuklarımız vatan sevgisini bilinçli bir şuura dönüştürmüş"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise 15 Temmuz 2016 gecesi yazılan bir destanın gelecek nesillerle buluşması ve en önemlisi unutulmaması, yaşatılması ve onların manevi hatıralarına olan saygıyı ve vefayı göstermek üzere çok güzel bir sergi açtıklarını söyledi.

Yentür, sadece güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin değil, meslek lisesinden Anadolu liseleri ve spor liselerine kadar birçok okuldan öğrencinin çalışmalara katıldığını belirterek, "Yürekten ve içten gelerek 4 aylık bir emek sonucunda kara kalemle, yağlı boyayla, sulu boyayla 253 kahramanımızı, 253 şehidimizi, 253 öğrencimiz çizdi. Bu şu demek; şehitlerimizin ve 15 Temmuz'un ruhu iyi anlam bulmuş, iyi karşılık ve değer bulmuş. Çocuklarımız vatan sevgisini bilinçli bir şuura dönüştürmüş ve herkes kendi yeteneğini ortaya koymuş." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı 253 şehidin portrelerinden oluşan sergiyi gezdi.

Bilal Erdoğan, oğlu Ali Tahir Erdoğan'ın çizdiği Şehit Murat Akdemir'in portresi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sergi, 30 Temmuz'a kadar Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel '253 Şehit 253 Portre' sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı - Son Dakika

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