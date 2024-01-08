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2640 rakımlı Sahara geçidinde karla mücadele - Son Dakika
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2640 rakımlı Sahara geçidinde karla mücadele

Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı. Karayolları ekipleri, Sahara mevkisinde yol genişletme çalışması yapıyor.

2640 rakımlı Sahara geçidinde karla mücadele
08.01.2024 - 00:33,
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2640 rakımlı Sahara geçidinde karla mücadele

ARDAHAN - Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı

Kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığı Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı. Kenti Karadeniz'e bağlayan yolun Sahara mevkisinde zaman zaman kar ve yoğun tipi etkili oluyor. Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Ekipler, ulaşımda aksama yaşanan bölgede yol genişletme çalışması yürütüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: 2640 rakımlı Sahara geçidinde karla mücadele - Son Dakika
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