28 İl\'de Dolandırıcılık Operasyonu

Kocaeli merkezli 28 ilde düzenlenen "araç kiralama" dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 101 şüpheliden 52'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette sahte araç kiralama sitesi kurularak telefonla aranan kişilerin dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 101 zanlı gözaltına alındı.

İncelemelerde, çok sayıda kişinin bu yöntemle dolandırıldığı öğrenilirken şüphelilerin hesaplarında 180 milyon liralık hareketlilik tespit edildi. Soruşturma kapsamında 122 kişinin şikayetçi olduğu, bu kişilerin sahte ilanlar ve internet siteleri aracılığıyla çeşitli yollarla maddi zarara uğratıldığı belirlendi.

Operasyon kapsamında 2 otomobil, ev, iş yeri, ruhsatsız tabanca, 6 altın bilezik, 11 çeyrek altın ve 227 bin 600 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 52'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 45'i adli kontrol şartıyla salıverilirken, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.