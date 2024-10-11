28 Şubat Eylemi 26. Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika
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28 Şubat Eylemi 26. Yıldönümünde Anıldı

28 Şubat Eylemi 26. Yıldönümünde Anıldı

28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağını protesto eden 'El Ele' eyleminin 26. yıl dönümü Ankara'da kutlandı.

11.10.2024 17:19
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Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde, başörtüsü yasağını protesto etmek için düzenlenen "İnanca Saygı Düşünceye Özgürlük İçin El Ele" eyleminin 26. yıl dönümü Ankara'da anıldı.

Ankara Adliyesi önünde toplanan, 28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyeleri, "28 Şubatı unutmadık, unutturmayacağız", "Mazlumlar el ele haklarımız nerede" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan platformun başkanı Şerife Kaya, 11 Ekim 1998'de başlayan "İnanca Saygı Düşünceye Özgürlük İçin El Ele" eyleminin 26. yıl dönümü için bir araya geldiklerini söyledi.

O gün 28 Şubat darbesine karşı en anlamlı direnişin sergilendiğini ifade eden Kaya, "11 Ekim 1998'de yurt çapında dünyanın en asil, en vakur, en merhametli hak arama ve sivil itaatsizlik eylemi yapılmıştı. Hak arama ve protesto etme kültürü, kaos oluşturmak, vandalca vurup kırmak, kamu malına zarar vermekten oluşan ve bunu marifetmiş gibi dünyaya pazarlayan kimi yapılanmaların aksine 'El Ele' eyleminde bir yaprak bile dalından düşmemiştir." diye konuştu.

11 Ekim'de başlayan eylemin vesayet odaklarına karşı yürütülen mücadelenin zirve noktalarından biri olması bakımından sembol değeri olduğunu dile getiren Kaya, bugün bu hak arama kültürünün unutulmamasının gelecek nesillere aktarılması için önemli olduğunu belirtti.

"28 Şubat komisyonu derhal kurulmalıdır"

28 Şubat döneminin olağan dışı bir dönem olduğunu, hak kayıplarının araştırılması için devletin komisyon kurması gerektiğini söyleyen Kaya, şunları kaydetti:

"Bu komisyon, 28 Şubat dönemine ait tüm mağdurları, tüm somut hak kayıplarını, bunlara hangi usullerle hak iadesi yapılacağını tespit etmeli, buna göre karar almalı. Komisyonun kararları hiçbir yasal engel bahane edilmeden, bürokratik engele takılmadan tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanmalıdır. 28 Şubat komisyonu derhal kurulmalıdır. Toplumsal barış için kurulmalıdır. Adalet için kurulmalıdır. 'Adalet mülkün temelidir' sözünün sahibi Hazreti Ömer'i kendisine rehber eden Cumhurbaşkanımıza yakıştığı için kurulmalıdır."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, 28 Şubat, Politika, Güncel, ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 28 Şubat Eylemi 26. Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika

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