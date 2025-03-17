3. Geleneksel Tıp Bayramı Koşusu Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika
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3. Geleneksel Tıp Bayramı Koşusu Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından düzenlenen 3. Geleneksel 14 Mart Tıp Bayramı Koşusu, Ankara'da yapıldı. 2 bin kişinin katıldığı etkinlikte sağlıklı yaşamın önemi vurgulandı ve sağlık çalışanlarının dayanışması ön plana çıktı.

17.03.2025 14:49
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(ANKARA) - Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından düzenlenen 3. Geleneksel 14 Mart Tıp Bayramı Koşusu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Atatürk Çocukları Parkı'nda gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen doktor, sağlık çalışanı ve sporsever sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek için koştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "sağlıklı bir gelecek" için spora ve sporcuya desteklerini sürdürüyor. TATD tarafından 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Tıp Bayramı Koşusu'nun 3'üncüsü Ankara'da gerçekleşti. ABB'nin katkılarıyla Atatürk Çocukları Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından gelen doktor, sağlık çalışanı ve sporseverlerden oluşan toplam 2 bin kişi katıldı. 5K-10K parkurlarında gerçekleşen yarışta, sporun sağlık üzerindeki etkisi vurgulanırken, sağlık çalışanlarının birlik ve dayanışması da ön plana çıktı. Yarış sonrası dereceye giren sporcular ödüllendirilirken, günün anısına tüm katılımcılara madalya takdim edildi.

"Katılan herkese teşekkür ederiz"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sercan Yiğit, belediye olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Sağlık ve sporun buluştuğu bu özel etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Sağlık çalışanlarımızın önemini anlatmak istiyoruz"

TATD Başkanı Doç. Dr. Bülent Erbil ise etkinliğin sağlık çalışanları için taşıdığı öneme vurgu yaparak, "Bugün bizim için çok önemli. Sağlıklı yaşamın vurgusunu bir daha yapmak istiyoruz. Hayat kurtaran, fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın önemini anlatmak istiyoruz. Etkinliğin üçüncüsünü düzenlerken Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi bizlere çok destek oldu. Çok teşekkür ediyoruz onlara" ifadelerini kullandı.

"Tıpçılara destek olmak için bugün bu koşuya katıldık"

Koşuya katılan doktorlardan Tuğba Kolomuç Gayretli, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı adına koşarak çocukların eğitimi için farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtirken, Mustafa Taki Parlak ise "Tıpçılara destek olmak için bugün bu koşuya katıldık. Güzel bir koşu oldu" dedi. Hubert Michon ise duygularını, "Bugün koştum, birinci oldum. Koşmayı seviyorum, Türkiye'yi çok çok seviyorum" sözleriyle paylaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 3. Geleneksel Tıp Bayramı Koşusu Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika

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