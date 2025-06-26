30.000 Afgan Mülteci Anavatanlarına Döndü

KABİL, 26 Haziran (Xinhua) -- 30.000'den fazla Afgan mülteci çarşamba günü İran'ın Herat kentinin batısında bulunan İslam Kale Sınır Kapısı'ndan anavatanlarına dönerek son zamanlardaki en büyük toplu dönüşlerden birini gerçekleştirdi.

Bilgi ve Kültür Dairesi İl Müdürü Mevlevi Ahmedullah Muttaki, bu büyük geri dönüş dalgasının ardından geri dönenlere su, gıda ve acil tıbbi bakım da dahil olmak üzere gerekli tüm malzeme ve yardımın sağlandığını söyledi.

Afganistan, İran'la biri Herat kentinin batısında, diğeri ise Nimruz vilayetinde olmak üzere iki önemli sınır kapısı paylaşıyor. Kısa süre önce her iki sınır kapısı da geri dönen mültecilerin sayısında keskin bir artış gördü.

Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı İl Müdürü geçen hafta Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Nimruz vilayetindeki Pul-e-Abresham Sınır Kapısı'ndan her gün tahminen 2,000 ila 3000 kişinin ve yaklaşık 300 ailenin Afganistan'a geri döndüğünü bildirdi.

Çoğunluğu belgesiz göçmenlerden oluşan yaklaşık 7 milyon Afganistanlı mültecinin büyük bir kısmı Pakistan ve İran'da bulunuyor.