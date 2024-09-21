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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İşgücü Uyum Programı'na başvuruların sınırlı kaldığını aktararak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın pazartesi gününden itibaren okullarda 30 bin temizlik personel istihdam hakkı tanıyacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki temizlik personeli yetersizliği nedeniyle oluşan sorunlara ilişkin açıklama yaptı. CNN TÜRK'te katıldığı programda konuya ilişkin konuşan Tekin, istihdam alanının 120 bin olmasına rağmen yüzde 25'inin doldurulabildiğini belirterek, "Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz" dedi.

Tekin, şunları kaydetti:

"45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarımızla ilgili süreci taşeronlar üzerinden hallediyorduk. Taşeronlar kadroya geçtikten sonra bir sorun başladı. Okullarımız açık olduğu dönemde Çalışma Bakanlığımızın bize tahsis ettiği kontenjanından hallediyorduk. Bu yıl çalışma bakanlığımız bu projeyi revize etti. Haftada 5 zamanlı değil, haftada 3 gün belirledik. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Okulların açılmasıyla bu süreç başladı. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. Sınırlı kaldığı için sorunu çözemedik. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i ancak doldurulabildi. Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla tam zamanlı 30 bin personel alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz."