30 ilde terörle mücadele operasyonu: 231 şüpheli yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Gürz-27' operasyonlarında 231 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat başkanlıkları koordinesinde 30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine yönelik 'Gürz-27' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Operasyonlar sonucu 231 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını, çok sayıda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Yakalanan şüphelilerin; ifade ve teşhislerinde adlarının geçtiği ve PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan ve basın yayın alanı yapılanmaları içerisinde terör örgütü adına faaliyet yürütmek, terör örgütüne finans sağlamak, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak, yasa dışı sokak olaylarına katılmak, kamu mallarına zarar vermek suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle terör örgütlerinin kökünü kazımak için gece gündüz demeden operasyonlar düzenlediklerini kaydeden Yerlikaya, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

Haber: ANKARA,