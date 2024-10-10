Bakanlıktan izin alıp çiftçilerin başına bela olan domuzu avladılar - Son Dakika
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Bakanlıktan izin alıp çiftçilerin başına bela olan domuzu avladılar

Bakanlıktan izin alıp çiftçilerin başına bela olan domuzu avladılar

Manisa'da Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alan avcılar, mısır tarlalarına zarar veren 300 kiloluk domuzu avladı.

10.10.2024 16:57  Güncelleme: 17:33
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Manisa'nın Salihli ilçesinde mısır tarlalarına zarar veren 300 kiloluk domuz, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan izinle avcılar tarafından avlandı.

BAKANLIKTAN İZİN ALDILAR

Salihli'nin kırsal Emirhacılı Mahallesi'nde, son bir haftadır mısır tarlaları zarar gören çiftçiler mahallede nöbete başladı. Çiftçiler tarlalarına çok büyük bir yaban domuzun zarar verdiğini belirledi. Önce Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alındı, ardından ilçedeki avcılardan destek istendi.

UZUN SÜRE TAKİP ETTİLER

Mahalleye gelen acılar, silajlık mısırların içinde uzun takip sonucu yaban domuzunu avladı. 300 kilogram ağırlığındaki yaban domuzunu traktörle bölgeden götürüldü. Mahalleli, domuzu vuran avcılara teşekkür etti.

İşte avcılar tarafından avlanan o domuz;

Bakanlıktan izin alıp çiftçilerin başına bela olan domuzu avladılar
Bakanlıktan izin alıp çiftçilerin başına bela olan domuzu avladılar
Bakanlıktan izin alıp çiftçilerin başına bela olan domuzu avladılar
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakanlıktan izin alıp çiftçilerin başına bela olan domuzu avladılar - Son Dakika

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