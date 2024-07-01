31. İstanbul Caz Festivali Başlıyor - Son Dakika
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31. İstanbul Caz Festivali Başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali, 3-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde cazın yanı sıra rock, pop, blues, reggae, funk gibi farklı türlerden sanatçılar da yer alacak. Festivalde Grammy ödüllü caz sanatçısı Gregory Porter, Chris Isaak, Joshua Redman, YolanDa Brown, Baptiste Trotignon, Arlo Parks ve Modern Art Orchestra gibi birçok ünlü isim sahne alacak. Ayrıca festival kapsamında gelenekselleşen etkinlikler de düzenlenecek.

01.07.2024 13:13
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "31. İstanbul Caz Festivali", 3-18 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, festival, 3 Temmuz'da Avusturya Konsolosluğu Kültür Ofisi Bahçesi'nde, Avusturyalı grup Saint Privat konseriyle başlayacak. Açılışta, Nilüfer Verdi ve Nino Varon'a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verilecek.

Cazın yanı sıra rock, pop, blues, reggae, funk ve farklı türlere de yer veren ve çok çeşitli bir seçki ile herkese hitap eden festival, 40'a yakın konserde, usta isimlerden yeni seslere 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak.

Festivalde izleyiciyle buluşacak isimler arasında Grammy ödüllü caz sanatçısı Gregory Porter, "Wicked Game", "Blue Hotel" ve "Baby Did A Bad Bad Thing" adlı şarkılarıyla uzun yıllar müzik listelerinin vazgeçilmezlerinden Chris Isaak, zamansız ve yenilikçi müziğiyle bilinen saksafon sanatçısı Joshua Redman, Jamaika kökenli İngiliz caz duayeni YolanDa Brown, caz piyanisti Baptiste Trotignon, Türkiye'deki ilk konseriyle R&B, soul ve indie'nin genç ismi Arlo Parks ve Kornel Fekete-Kovacs yönetimindeki Macaristan'ın yenilikçi orkestralarından Modern Art Orchestra yer alıyor.

Festivalin gelenekselleşen etkinlikleri bu yıl da devam ediyor

Festivalde +1'li Gece Gezmesi'nde Hollanda'dan Thomas Azier ve Baby's Berserk'in yanı sıra Türkiye'den Gevende, Korhan Futacı ve birçok beğenilen isim sahneye çıkacak.

Caz Vapuru, izleyicisini caz ve swing tınıları eşliğinde Boğaziçi'yle buluştururken, festivalin yeşille cazı bir araya getirdiği ücretsiz "Parklarda Caz" konserleri ise şehrin dört bir köşesinde düzenlenecek.

Pera'da Bir Caz Akşamı'nda ise Salon İKSV, Minoa Pera ve Pera 77'de cazın doğaçlaması ve klasik müziğin gelenekselliğini tutkuyla bir araya getiren Kristjan Randalu Absence Trio, sürpriz bir konuğu ile piyanist Can Çankaya Trio ve Dilek Sert Erdoğan "A Tribute to Aretha Franklin" ile Beyoğlu'nda caz turuna çıkacak. ???????

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 31. İstanbul Caz Festivali Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 31. İstanbul Caz Festivali Başlıyor - Son Dakika
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