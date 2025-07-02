32. İstanbul Caz Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

32. İstanbul Caz Festivali Başladı

02.07.2025 02:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Chucho Valdes'in konseriyle açılan festival, 17 Temmuz'a kadar çeşitli etkinlikler sunacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali", Chucho Valdes Royal Quartet konseriyle başladı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilen açılış konserinde, 83 yaşındaki usta sanatçı Chucho Valdes dinleyiciyle buluştu.

Konser öncesinde açılış konuşması yapan Festival Direktörü Harun İzer, hep beraber çok güzel bir festival yaptıklarını belirterek, "Bu akşam festivalimiz çok değerli bir konserle başlayacak. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim, bu festivaller sizlerle var oluyor. Hep beraber arkada kocaman bir ekip çalışıyor. Burada sizlerin varlığı bizleri çok mutlu ediyor. Şu koca sahneye bakıp sizleri bir arada görmek, birlikte olmak bizim için çok sevindirici." diye konuştu.

Valdes ise ilk konserini 9 yaşında verdiğini vurgulayarak, "Bir Mozart eseriydi. Ama o konserin bir farkı vardı çünkü o zaman hayal kurmaya başladım. Küba'da Mozart'ı hayal edin. Kız arkadaşımla çaldığım en güzel yerleri alalım ve Küba ulusal ritmini koyalım dedik. 'Mozart a la Cubana' adlı bir şarkı yaptık." ifadelerini kullandı.

İspanyolca konuşup konuşmaması gerektiğini bilmediğini söyleyen Valdes, neredeyse hiç kimsenin üzerinde çalışmadığı "Punto Cubano" adında bir şarkısını da seslendireceklerini aktardı.

Valdes, Güney Amerikalı biriyle evlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Arjantinli bir kadın. Onun için bir tango yazmayı düşündüm. Ama sorun şu ki ben Kübalıyım. Rumba, salsa, tango söylüyorum. Küba tarzı bir tango yazmayı düşündüm. Küba tangosu. Adı 'Lorena's Tango'."

7 Grammy ödüllü Valdes'e, davulda Horacio "El Negro" Hernandez, bas gitarda Jose A. Gola ve perküsyonda Roberto Jr. Vizcaino eşlik etti.

Festival 17 Temmuz'a kadar devam edecek

Festival programında Hermanos Gutierrez müzik grubu bugün, besteci ve piyanist Max Richter yarın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde, Fransız caz piyanisti Gregory Privat ve Türk trompetçi Tolga Bilgin 4 Temmuz'da Fransız Sarayı'nda konser verecek.

Michelangelo Scandroglio ile Hakan Başar Trio ve Chiara Civello, 5 Temmuz'da İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Müzisyen Jazzmeia Horn 7 Temmuz'da, Amerikalı sanatçı Meshell Ndegeocello 8 Temmuz'da Swissotel'de sahne alacak. Brezilyalı sanatçı Roge da Esma Sultan Yalısı'nda 9 Temmuz'da festival sahnesine konuk olacak.

Caz Vapuru'nda İstanbul Boğazı eşliğinde konser

Caz vokalisti Meltem Ege, Amerikalı trompetçi Matt Von Roderick ile 10 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'da aynı sahneyi paylaşacak.

Kerem Görsev Quintet, 11 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'ta performans sergileyecek. Festival kapsamında 13 Temmuz'da Kabataş'tan hareket edecek Caz Vapuru, dinleyicilere İstanbul Boğazı eşliğinde konser keyfi yaşatacak.

"Gece Gezmesi" konserlerinde ise 16-17 Temmuz'da Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi'nde genç yetenekler ve bağımsız sesler sahne alacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, istanbul, Festival, Güncel, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel 32. İstanbul Caz Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in futbol oynadığı saha gündem oldu Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül’ü de isyan ettirdi Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Tunç Soyer de gözaltında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer de gözaltında
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı
3 ildeki yangınlar sürüyor Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı 3 ildeki yangınlar sürüyor! Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
Otoyolda korkunç manzara Kafalarını kesip köprüye astılar Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Denizde kaybolan 18 yaşındaki gençten acı haber Denizde kaybolan 18 yaşındaki gençten acı haber
Çağatay Ulusoy’dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği
İş insanı Ali Altınbaş hayatını kaybetti İş insanı Ali Altınbaş hayatını kaybetti
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
Rüyasında öldüğünü gören 72 yaşındaki adam kendi mezarını kazdı Rüyasında öldüğünü gören 72 yaşındaki adam kendi mezarını kazdı

23:41
CHP’nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
CHP'nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
23:34
Bomba iddia PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
22:06
Ümit Özdağ’dan CHP mitingi yasağına “Leman“ gerekçesi
Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına "Leman" gerekçesi
21:21
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6
10:36
Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı
Rezervasyon yaptıkları otele giden çift büyük bir şok yaşadı
10:18
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi İşte masadaki rakamlar
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar
10:14
Khloe Kardashian ne yaptırdıysa açıkladı Estetik listesi olay oldu
Khloe Kardashian ne yaptırdıysa açıkladı! Estetik listesi olay oldu
10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
09:57
Sigorta ve kaskoda yeni dönem Pert şartları değişti
Sigorta ve kaskoda yeni dönem! Pert şartları değişti
09:55
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
09:40
Türkiye’nin mobilya devi İstikbal satılıyor
Türkiye'nin mobilya devi İstikbal satılıyor
09:25
Terör örgütü PKK’nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası
09:21
Rüyasında öldüğünü gören 72 yaşındaki adam kendi mezarını kazdı
Rüyasında öldüğünü gören 72 yaşındaki adam kendi mezarını kazdı
09:20
Rihanna’nın bebeğinin cinsiyetini sevgilisi Rocky ağzından kaçırdı
Rihanna'nın bebeğinin cinsiyetini sevgilisi Rocky ağzından kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 02:23:18. #7.12#
SON DAKİKA: 32. İstanbul Caz Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.