39 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıfa Yükseltildi

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İçişleri Bakanlığının 39 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, 39 mülki idare amiri, 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun ek 2 ve ek 3 ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.