4 bin yıllık sarmaşık görenleri mest ediyor
ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde koruma altında olan 4 bin yıllık orman sarmaşığı görenleri kendine hayran bırakıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü tarafından anıt ağaç olarak tescillenen binlerce yıllık sarmaşık asırlara meydan okuyan kökleri ve yeşil gelinliği ile kendine hayran bırakıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından anıt ağaç olarak tescillenen ve koruma altındaki, dev sarmaşık Meydan Yaylası Bığbığı mevkiinde boyu 20 metre, taç genişliği 23 metre, çapı 2.3 metre olarak ölçülen sarmaşık bin 222 rakımda yeşermeyi sürdürüyor.
İlçeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çeken dev sarmaşık ilçedeki doğal çeşitliliğe de katkıda bulunuyor. Suyla doğanın buluştuğu alanlar görsel bir şölen oluşturuyor.
Yıllara meydan okuyan dev sarmaşığı herkesin görmeye geldiğini belirten Sinan Koyuncu, "4 bin yıllık bir ağaç. Herkes bölgemize bu ağacı görmeye geliyor. Doğa harikası" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › 4 bin yıllık sarmaşık görenleri mest ediyor - Son Dakika
AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'nin Meclis'te olmadığı halde yerine yoklama pusulası verildiği ortaya çıkmasının ardından Meclis Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kapatıldı. Meclis Genel Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 28 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. El Halil kentinde bulunan Royal Industrial Trading isimli fabrikada çıkan yangının görüntüleri kameralara yansıdı. El Halil Belediye Başkanı, ekipman ve personel eksikliği nedeniyle yangını kontrol altına alamadıklarını açıklayarak yardım çağrısı yaptı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çabalarken, fabrikanın çevresindeki tüm mahalleler boşaltıldı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti.
Dubai'de iş insanı Murat Özdemir ile evlenen şarkıcı Ebru Gündeş'ten ilk paylaşım geldi. Eşiyle fotoğrafını yayınlayan Gündeş, "Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkürler." notunu düştü. Ayrıca Gündeş'in nikahtan önceki düğün konvoyu görüntülerinde üstü açık arabadan el salladığı görüldü.
DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, katıldığı bir canlı yayında CHP'ye sert sözlerle yüklendi. CHP lideri Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde DEM Parti ile ilgili, ''Bize kazandırmak değil kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar.'' sözlerini gündemine alan Beştaş, ''Sanki biz mecburmuşuz gibi, bir borcumuz varmış gibi konuşuyorlar. Oraya geleceksek eğer bizim CHP'den alacağımız var. 2019'da verdiğimiz destek ortada. Daha dün ya, 14-28 Mayıs var ortada.'' dedi.
Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaştığı maçta Galatasaray'ın eski yıldızı Morutan mükemmel bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera'nın da bulunduğu 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla eski banka müdürü Seçil Erzan dahil 7 sanıklı dava dosyasına sanıkların telefonlarının incelemelerine ilişkin yeni bilirkişi raporu geldi. Seçil Erzan'ın telefonunda Oğuz Atilla ismiyle kayıtlı kişiyle Selçuk İnan'la ilgili konuşmasında, "Biraz kazandıralım geri alalım Selçuk düzgün çocuktur. Ona mesai harcamamız gerekiyor. Bir memnuniyet yakalarsak hepsini geri alırız." yazdığı görüldü.
TFF, Süper Lig'in 27. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının son dakikasında Fenerbahçe'ye verilen ve tartışmaları beraberinde getiren penaltı pozisyonuna da yer verildi. İşte VAR hakemi Erkan Engin ve orta hakem Cihan Aydın arasındaki diyaloglar...
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yaptığı sert açıklamalara aynı sertlikte yanıt verdi. Yıldırım'ın açıklamalarında, "FETÖ'nün amacı büyük kitleleri karşı karşıya getirmek ve onları çatıştırmak, devletin bekasını ortadan kaldırmaktır. Dursun Özbek'in bilinçsizce yapmış olduğu hadsiz açıklamaları tamda bu amaca hizmet etmektedir. FETÖ seviciliği ile sportif rekabette avantaj elde etmek alçaklıktır, şerefsizliktir" ifadeleri yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?