4 yaşındaki Mira'nın çaresiz durumu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırı sonucu başından şarapnel parçasıyla yaralanan 4 yaşındaki Mira Ahmed, yeterli tedavi imkanı olmadığı için ölümle pençeleşiyor.

İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı El-Emel Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda şarapnel parçaları beynine isabet eden ve kafatası kırılan minik Mira, yaklaşık 10 gündür Nasır Hastanesinde tedavi görüyor.

Mira'nın başına isabet eden şarapnel, kafatasının kırılmasına ve beyninin bir bölümüne baskı yapmasına neden oldu. Beyninin aldığı bu darbe ise şuan istemsiz hareketlerde bulunmasına sebep oluyor. Başının büyük bölümünü kaplayan dikişlerin farkında olmayan minik Mira, bu istemsiz hareketlerle kendisini de tehlikeye atıyor. Mira'nın bu haline ise annesinin yüreği dayanmıyor.

10 gündür hiçbir iyileşme yok

Mira'nın annesi Rena es-Salibi, kızının saldırıda kafatasının kırıldığını ve beyninde hasar oluştuğunu, sol kolunun da kırıldığını anlattı.

"Durumu çok kötü. 10 gündür hiçbir iyileşme olmadığı gibi daha da kötüye gidiyor. Beynindeki yarada iltihap oluyor. Hastanedeki doktorlar, yaralı sayısının çok olmasından ötürü herkese yetişemiyor." diyen anne yaşadığı çaresizliği paylaştı.

Kızının başına aldığı darbenin vücut hareketlerine çok etki ettiğini aktaran anne, "Kızım başına aldığı darbeden ötürü 24 saat bu şekilde istemsiz hareketlerde bulunuyor. Kolunda iğne tutmuyor, bedeninin hiçbir yerinde damar yolu açılamıyor. Biraz önce sakinleştirici almış olmasına rağmen bu halde. Tutmasam yataktan bile düşebilir." diye konuştu.

Mira'nın haline "ana yüreği" dayanmıyor

Kızı Mira'nın akıllı ve başarılı bir çocuk olduğunu, küçük yaşına rağmen Arap ve İngiliz alfabesini ezberlediğini anlatan Filistinli anne "Haline çok üzülüyorum, onu gördükçe içim parçalanıyor. 10 gündür ben de kendimde değilim. Her saniye, her dakika ben de ölüyorum." dedi.

İsrail'in, hastaları hastanede bile rahat bırakmadığını vurgulayan anne, hastane yakınına düzenlenen saldırılarda kızını alıp dışarı çıkarmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Rena es-Salibi, "Her geçen dakika durumu daha da kötüye gidiyor. Kızımın öleceğini hissediyorum. Kızının ölümünü seyreden bir anne olarak size yalvarıyorum." diyerek, AA kameraları aracılığıyla dünyaya yardım çağrısında bulundu.