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40 Çocuğun Tablet Mutluluğu

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Adana'da düzenlenen 'Macera Kampı'nda 40 çocuğa tablet hediye edildi. Çocukların mutlulukları yürekleri ısıttı.

24.08.2024 09:50
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40 çocuğun tablet mutluluğu yürekleri ısıttı

Adana'da 'Macera Kampı'nda çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi

ADANA - Adana'da bir derneğin düzenlediği kampa katılan 40 çocuğa tablet hediye edildi. Tableti alan çocukların mutlulukları yürekleri ısıttı.

Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, Hayatta Kalma Merkezi ve hayırsever Yasin Oyanık ile birlikte merkez Sarıçam ilçesinde 'Macera Kampı' düzenledi. 2 gün süren kampa katılan çocuklar eğitmenler eşliğinde kamp yaparak doğa sevgisi öğrenirken survivor parkuru, ok atma, halat çekme ve satranç gibi çeşitli aktivitelerle de gönüllerince eğlendi.

Tablet hediyesi duygulandırdı

Kamp sonunda 40 çocuğa kutu dağıtıldı ve 'Bu kutuların birinde tablet var. Kime çıkacağı belli değil. Herkes kutuları sallasın' denildi ve bütün kutulardan tablet çıkınca çocukların mutlulukları yürekleri ısıttı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, "Çocuklarla güzel bir vakit geçirdik. Çocukların mutlu olabileceği bir ortam oluşturduk. Dezavantajlı bölgede yaşayan çocuklarla şehirde yaşayan çocukları buluşturduk. Kampta çeşitli oyunlar öğrendiler. Çadır yapmayı ve çadırlarda kalmayı öğrendiler. Bizler elimizden geldiğince onlara öğretmeye çalıştık. Bu tarz kamplarımız devam edecek" diye konuştu.

"Çok mutlu olduk"

Kampa katılan çocuklardan Oktay Akın (12), "Çok güzel bir yerdi. Burada çevreyi kirletmemeyi ve doğada kalmayı öğrendik. Çok mutlu olduk" dedi.

"Bütün kamplara geleceğim"

İpek Sezer ise kampa daha önce de geldiğini anlatarak, "Kamp çok güzel. Daha çok gelmeyi düşünüyorum. Burada ok atmayı ve birçok oyun öğrendik. Çok eğlendik ve diğer kamplara da gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayırsever Yasin Oyanık ise çocukların mutlu olduklarını ve her sene kampa destek sağlayacağını söyledi.

40 Çocuğun Tablet Mutluluğu
Kaynak: İHA

Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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