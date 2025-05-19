40 Yıl Sonra Ortaokul Buluşması - Son Dakika
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40 Yıl Sonra Ortaokul Buluşması

86 mezunları, sosyal medya aracılığıyla Gözene'de bir araya geldi, duygusal anlar yaşandı.

19.05.2025 14:26
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Ortaokul arkadaşları 40 yıl sonra buluştu

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene Mahallesi Gözene Ortaokulu'nun 1986 yılı mezunları, 40 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden organize edilen buluşma, duygu dolu anlara sahne oldu.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene Mahallesi, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Gözene Ortaokulu'nun 1986 yılı mezunları, 40 yıl sonra ilk kez bir araya geldi. Sosyal medya aracılığıyla organize edilen etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu. Buluşmanın organizasyonunu üstlenen İbrahim Kaya, okul arkadaşlarını evinin bahçesinde ağırladı. Eski dostlukların tazelendiği etkinlikte, hem hatıralar canlandı hem de köyün mevcut sorunları konuşuldu.

"40 yıl sonra çocuklar gibi şendik"

Katılımcılardan Kerem Günay, yaptığı konuşmada geçmişin hatıralarını yeniden yaşadıklarını belirterek, "1980 ve 1986 yılları arasında yaşadığımız güzel günleri hatırladık. Bu anlamlı buluşmayı düzenleyen İbrahim Kaya kardeşimize teşekkür ediyorum. Vefat eden arkadaşlarımızı da rahmetle anıyoruz. Keşke onlar da aramızda olsaydı. Bu organizasyonun her yıl yapılmasını çok isterim" dedi.

"Gözene'yi unutmuyoruz"

Etkinlikte söz alan Gözene Mahallesi Muhtarı Şerif Aydınlık da birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Eski okul arkadaşlarımızla bir arada olmak büyük mutluluk. Bu buluşma, dostluğumuzu pekiştirmenin yanı sıra köyümüzün sorunlarını konuşmamıza da vesile oldu. Gözene'nin gelişmesi için birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullandı

"Köyümüze anıt yapılsın, birlikte hareket edelim"

Mezunlardan İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dönmez ise Gözene'nin tarihi önemine vurgu yaparak, "Gözene, Malatya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri. Türkmen köyü olan Gözene, ipek yolu üzerindedir ve Yavuz Sultan Selim döneminde ödül almış bir yerleşimdir. Bu köye tarihini yansıtan bir anıt yapılmalı. Ayrıca bir komisyon kurarak muhtarımıza destek olmalı ve köyün sorunlarına birlikte çözüm üretmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca katılımcılar okul yıllarına ait komik ve duygusal hatıralarını paylaştı. Zaman zaman kahkahaların yükseldiği, zaman zaman ise duygusal anların yaşandığı buluşma, geçmişin hatıralarını yeniden canlandırdı. Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 40 Yıl Sonra Ortaokul Buluşması - Son Dakika

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