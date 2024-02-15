46 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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46 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

46 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 10 yıl önce bir kişiyi öldürdüğü ve 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 46 yıl 3 ay hapis cezası alan R.G, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

15.02.2024 12:27  Güncelleme: 12:29
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde 10 yıl önce 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle 46 yıl 3 ay hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2014 yılında Sarılar köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği M.K'yi tabancayla öldürüp H.K. ve E.K'yi yaralayan ve hakkında 46 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G'nin köyde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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