5.900 Lübnanlı Suriye'den Döndü

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ŞAM, 29 Kasım (Xinhua) -- Suriyeli bir yetkili, perşembe günü öğle saatleri itibarıyla toplam 5.900 Lübnan vatandaşının Suriye-Lübnan arasındaki Cideyde Yabus Sınır Kapısı üzerinden ülkesine döndüğünü açıkladı.

Şam Kırsal Valiliği'nde idari ofis üyesi olan Alaa El-Şeyh, yerel Sham FM radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail ve Hizbullah arasında yapılan ateşkes anlaşmasının, son çatışmalar sırasında Suriye'ye sığınan çok sayıda Lübnanlının ülkesine dönmesine olanak sağladığını belirtti.

Suriyeli yetkililer, Cedid Yabus Sınır Kapısı'na yönelik İsrail saldırısının ardından, güzergahtaki trafiğin geçici olarak aksamasına yol açan hasarı giderip sınır kapısını yeniden açtı.

İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşması çarşamba günü yürürlüğe girmişti.