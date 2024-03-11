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5 bin kişilik iftar sofrası

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen iftar programında binlerce kişi aynı sofrada iftar açtı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde buluşan binlerce vatandaş, Ramazan coşkusunu birlikte yaşadı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 'Gönül Sofraları' ismiyle geleneksel hale getirilen iftar yemeğinde bir araya gelen vatandaşlar oruçlarını açtı. Şehrin Altınova Mahallesi'ne geçen yıl kazandırılan Altınova Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen Süleymanpaşalılar hep birlikte oruçlarını açarak iftar sonunda dualar etti. İlahi ve musiki eşliğinde gerçekleşen iftar yemeğinde vatandaşlar açık havada iftar yapmanın keyfini yaşadı.

İftar programında konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz gönül sofralarımıza hepiniz hoş geldiniz. Burada güzel bir ortam var, güzel bir kardeşlik var. Hepinizin Ramazan Ay'ını kutluyorum. Allah nice Ramazanlara erişmemizi nasip etsin. Ramazan bolluk, bereket, güzellik demek. Rabbime şükürler olsun. Ramazanın tüm İslam alemine tüm Müslümanlara bereket getirmesini diliyorum. Özellikle Rabbimin mazlum Gazze Halkının bu zulümden kurtarılmasını diliyorum" dedi.