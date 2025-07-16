5 Organize Suç Örgütüne Operasyon

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 74 şüpheliden 38'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş merkezli Mersin, Aydın, Düzce, Sinop ve İstanbul'da 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Jandarma tarafından yapılan operasyonlarda yakalanan 74 şüpheliden 38'i tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Şüphelilerin Gaziantep'te yüksek kazanç vaadiyle banka ve kripto dolandırıcılığı yaptıkları, Adana'da tekne sahiplerini dolandırdıkları, Antalya'da tefecilik yapıp vatandaşı mağdur ettikleri, Kahramanmaraş ve Hatay'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve kullanma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Tefecilik', 'Yağma' ve 'Tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucu şüphelilere ait 5 mesken, 15 arsa, 6 dükkan, 32 araç ile yaklaşık 106 milyon TL değerindeki 45 banka ve 35 kripto hesabına el konuldu.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" dedi.