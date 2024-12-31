50 Uzman Yardımcısı Alımı Duyurusu - Son Dakika
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50 Uzman Yardımcısı Alımı Duyurusu

Kamu Gözetimi Kurumu, Ankara ve İstanbul'da 50 uzman yardımcısı alacak. Başvurular 15 Ocak 2025'e kadar.

31.12.2024 12:19
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Ankara ve İstanbul'da görevlendirmek üzere toplam 50 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurum, Ankara ve İstanbul'da genel idare hizmetleri sınıfından 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere 50 uzman yardımcısı alınacak.

Başvuru işlemleri bugünden itibaren 15 Ocak 2025'e kadar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı gerçekleştirilecek.

Sınavın yazılı bölümü 1-2 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Yazılı bölüme katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun internet sitesinden (www.kgk.gov.tr) ilan edilecek. Sınav yeri ve adresine ilişkin bilgiler, yazılı sınavdan en az 10 gün önce Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.

Yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar arasında en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınav yeri ve tarihi Kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de erişebilecek.

Sınav sonucu, Kurumda asılarak ve internet sitesinden açıklanacak.

Kaynak: AA

İstanbul, ankara, Eğitim, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel 50 Uzman Yardımcısı Alımı Duyurusu - Son Dakika

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