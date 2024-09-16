50 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı - Son Dakika
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50 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı

50 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı

Cemal Sarıbaş, Düzce'deki tedaviyle 50 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

16.09.2024 16:48
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Düzce'de yaklaşık 50 yıldır sigara içen Cemal Sarıbaş, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde gördüğü tedaviyle zararlı alışkanlığından kurtuldu.

Gençlik yıllarında sigaraya başladığını anlatan 65 yaşındaki Sarıbaş, gazetecilere, yaklaşık 50 yıldır kullandığı sigarayı daha önce de bırakmak için girişimlerde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını belirtti.

Düzce'de tavsiye üzerine başvurduğu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde doktor Emine Aras'ın gözetimindeki tedavi sayesinde 11 aydır sigara kullanmadığını aktaran Sarıbaş, "Bu süreçte sigaranın çok ciddi zararını gördüm. Nefes alışım bile zorlaştı. Sigarayla konuşmaya başladım, 'Bu kadarcık şey beni bunca sene nasıl esir aldı?' dedim. Kendimi hazırladım ve sigara bırakma ünitesine başvurdum." diye konuştu.

Sarıbaş, kendisini bilinç olarak sigarayı bırakmaya hazırladıktan sonra tedaviye başladığını belirterek, "Nefes alışımda, performansımda, ağzımın tadında inanılmaz değişimler var. Suyun bile tadı varmış, bilmiyormuşuz, suyun tadını daha yeni aldık." dedi.

Sigara içmenin, bir insanın kendisine yapabileceği en büyük kötülük olduğunu dile getiren Sarıbaş, "Hayata 1-0 geriden başlıyorsunuz, sürekli vücudunuza zehir pompalıyorsunuz, sağlığınızı mahvediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ocak-eylül arasında 250 hastadan 70'i kesin bıraktı"

Poliklinikte görevli Aile Hekimliği Uzmanı Doktor Emine Aras, sigara ve tütün bağımlılarına yönelik çalışma yürüttüklerini belirterek, "Ocak-eylül arasında bize başvurmuş 250 hastadan 70'i kesin bıraktı ama bazılarına ulaşmak maalesef zor oluyor." şeklinde konuştu.

Aras, sigarayı bırakanlarla 1 yıl daha görüşmeye devam ettiğinden bahsederek, "Yüz yüze görüşüyorum, nerelerde zorlandılar, neler yaşadılar bunlara bakıyorum. Çünkü sigara bağımlılığı bizim için, şeker tansiyon gibi kronik rahatsızlık. Bunun tedavi edilmesi için elimizde ilaçlar da var, motivasyonel görüşme de yapıyoruz ama bu sadece ilaçla olacak bir tedavi değil, sonrasını takip etmek zorundayız. Çünkü tekrar başlama olasılıkları çok sık oluyor." ifadelerini kullandı.

Sigarayı bırakmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Aras, "Ben bırakacağım diyorlarsa, tedavisine başlayalım, herkese de ilaç önermiyoruz, durumuna bakmamız gerekiyor. İlaç uygun görülürse, ilaçla beraber 1 yıl boyunca takibimizde kalsınlar diyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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