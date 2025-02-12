53. İstanbul Müzik Festivali Başlıyor - Son Dakika
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53. İstanbul Müzik Festivali Başlıyor

İKSV tarafından düzenlenen festival, 11-26 Haziran'da 'Sınırların Ötesinde' temasıyla yapılacak.

12.02.2025 10:50
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, 11-26 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Borusan Holding sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Sınırların Ötesinde temasıyla hayata geçirilen festivalin detayları, Borusan Müzik Evi'ndeki tanıtım toplantısında duyuruldu.

Etkinlikte konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, festival programında İstanbul'un dokusuna uygun özel etkinlikler ve her yaştan müziksevere hitap eden ücretsiz hafta sonu konserleri yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aydın Gün Teşvik Ödülü ve Yarının Kadın Yıldızları gibi genç sanatçıları desteklediğimiz programlarımıza son yıllarda eklediğimiz Genç Sanatçı Fonu kapsamında bu yıl ayrıca uluslararası dolaşım destek programı da başlatıyoruz. Gençlerin uluslararası bağlar kurmasına aracı olmayı çok önemsiyor, genç sanatçılara yönelik çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda da artırarak sürdürmek istiyoruz. Çalışmalarımızı mümkün ve anlamlı kılan sanatçılara, bestecilere ve izleyicilerimize, festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara, katkıları için Kültür ve Turizm Bakanlığına ve ilk gününden beri vakfımızın yanında olan değerli festival sponsorumuz Borusan Holding'e içten teşekkürlerimizi sunuyorum."

İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ise yarım asırdır süren festivalin, eser siparişleri ile hem ulusal hem de uluslararası klasik müzik repertuvarının zenginleşmesine katkıda bulunduğunu, genç müzisyenleri desteklediğini ve İstanbul'un kültürel hayatına iz bırakan etkinlikler kazandırdığını söyledi.

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi ile Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş de etkinlikte konuşma yaptı.

Festival detayları hakkında

Dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak festivalde, NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Filibe Devlet Operası Korosu, Slovak Filarmoni Korosu ile Helene Grimaud, Frank Peter Zimmermann, Rafal Blechacz, Gautier Capuçon ve Alexandre Kantorow'un da aralarında olduğu, 45'in üzerinde sanatçı ve topluluk sahne alacak.

Festival konserleri Atatürk Kültür Merkezi, Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Fransız Sarayı, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Kınalıada Hristos Rum Ortodoks Manastırı, Meryem Ana Doğuş Katolik Kilisesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Salon İKSV, Surp Boğos Ermeni Katolik Kilisesi, Şişli Habitat Parkı, The Grand Tarabya, Yıldız Parkı, Yoğurtçu Parkı ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşecek.

İstanbul Müzik Festivali'nin ortak siparişçisi olduğu 3 eserin dünya prömiyeri de festivalde yapılacak.

Festivalin Onur Ödülü, opera sanatçısı ve eğitmen Prof. Mesut İktu'ya, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Ukraynalı besteci Valentin Silvestrov'a verilecek.

Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri, bu yıl da festival konserlerini kontenjan dahilinde ücretsiz olarak izleyebilecek.

İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu'nun desteğiyle hayata geçen Eczacıbaşı Genç Bilet projesi bu yıl da devam edecek.

Festival biletleri 21 Şubat'tan itibaren "www.passo.com.tr" internet adresinden satın alınabilir.

Festivale dair ayrıntılı bilgiye ve festival programına "www.muzik.iksv.org" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 53. İstanbul Müzik Festivali Başlıyor - Son Dakika

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