546 Yıllık Camii Restorasyonuna Başlandı

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Edirne'de Tunca Nehri kenarında yalı camisi özelliğindeki 546 yıllık Evliya Kasımpaşa Camisi'nin ihale işlemleri sonrası restorasyonuna başlanacağı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Edirne Valisi Yunus Sezer'in camide incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Rıhtımı, hazire alanı ve çevre düzenlemesini kapsayan çalışmalar tamamlandığında Edirne'ye önemli bir değerin kazandırılacağı aktarılan açıklamada, "Desteklerinden dolayı ilimiz adına Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Vakıflar Genel Müdürü Sayın Sinan Aksu'ya, Bakanlık ve Müdürlük yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.