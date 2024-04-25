57. Alay Vefa Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

57. Alay Vefa Yürüyüşü Gerçekleştirildi

57. Alay Vefa Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen '57. Alay Vefa Yürüyüşü' sona erdi. Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Kocadere Kamp Alanı'ndan başlayan yürüyüş boyunca, gençlerin Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı. Bakan Bak, yürüyüşün son kısımlarını İsmail Kaşdemir ile koşarak geçti.

25.04.2024 08:38  Güncelleme: 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" sona erdi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Kocadere Kamp Alanı'ndan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla başlayan yürüyüş boyunca, gençlerin Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı. Bazı gençler de savaşı canlandırdılar.

Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş Conkbayırı'nda sona erdi.

Bakan Bak, yürüyüşün son kısımlarını kendisine eşlik eden Çanakkale Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile koşarak geçti.

Kaynak: AA

Gelibolu Yarımadası, Osman Aşkın Bak, İsmail Kaşdemir, Çanakkale, Gelibolu, Eceabat, Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 57. Alay Vefa Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
07:49 CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var
07:11 Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz’ın ölüm nedeni belli oldu Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu
22:59 Meteoroloji’den 44 ile toz taşınımı uyarısı Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı
22:39 ABD’deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı ABD'deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı
08:20 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda seferler 72 saat sonra normale döndü Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
08:16 Şevket Çoruh, Arka Sokaklar’a geri dönüyor İlk fragman da geldi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi
07:54 Ateş Kuşları dizisi final yapıyor Ateş Kuşları dizisi final yapıyor
00:28 Ankara’da mesire alanında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti Ankara'da mesire alanında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti
21:14 CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier’den övgü gecikmedi CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi
20:42 ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna’yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı
20:40 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’la görüşen Özel’e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir
19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 08:46:24. #1.12#
SON DAKİKA: 57. Alay Vefa Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement