58 Yıl Hapsi Olan Dolandırıcı Yakalandı

Bartın'da hakkında 58 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çok sayıda kişiye yönelik "dolandırıcılık" suçundan 58 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T.E. (27) Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki evinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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