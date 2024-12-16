6 Dolandırıcı Yakalandı

Van merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medyada dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışmaları sürüyor.
İpekyolu ilçesinde bir vatandaşın dolandırıldığına yönelik ihbar üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yürütüldü.
Van, İstanbul, Mersin, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
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