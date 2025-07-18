6 Nisan 1920: Önemli Güncel Gelişmeler

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muş Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak; Bitlis Valiliğini ziyaret edecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek, belediye başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Muş/13.00/13.30/14.00/Bitlis/15.30/16.30/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, temaslarda bulunacak.

(Manisa/09.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında ilk hayvanların teslimini gerçekleştirecek, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Iğdır/10.00/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı "İş Gücü Piyasasında Gençler" bültenini ve haziran ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1. çeyreğe ilişkin finansal hesaplar ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'nin Süveyda ilindeki çatışmaların ardından sağlanan ateşkes süreci, Bedevi Araplara yönelik yeniden başlayan şiddet olayları, İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları ve gelişmelerin siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Süveyda/Şam/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Voleybol Federasyonu ile Arabica Coffee House arasında Erkekler ve Kadınlar Voleybol 1. Ligleri isim sponsorluk anlaşması imza töreni yapılacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Futbol, basketbol ve voleybolda transfer çalışmaları takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

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