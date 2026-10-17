6 Şubat depremleri sonrası Nurdağı\'ndaki inşa çalışmalarını konuk heyet inceledi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dış İlişkiler Daire Başkanı Muhammet Maruf Yaman, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'dan afet ve sivil savunma alanında görevli yöneticiler ile Gaziantep İl AFAD Müdürü Fikret Deniz, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen görüşmenin ardından heyet, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ilçede yürütülen iyileştirme ve yeniden inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

Geçici barınma merkezini ziyaret ederek incelemelerine başlayan heyet, daha sonra kalıcı konutlardaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet, rezerv alandaki iş yerlerini de gezerek bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Ziyarette, deprem sonrası iyileştirme, barınma ve yeniden inşa süreçlerinde edinilen tecrübeler ile afet yönetimi uygulamaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.