Öte yandan Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi'ndeki 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermiş ancak iddianame hazırlanmadı.

"Deprem bilim adamları tarafından dahi öngörülememiştir"