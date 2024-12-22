Güncel

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - ANKA Haber Ajansı, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden en az 5 bin kişinin sorumlularının yargılandığı dava sürecindeki gelişmeleri derledi. Davalarda sanıklar birbirini suçladı. Sanıklar ve avukatları, "Tek bildiğim, asrın felaketinin adına yakışır bir şekilde çok büyük bir deprem oldu", "Onlar ömrü bittiği için vefat etti, enkaz altında kaldığı için değil", "Deprem Allah'tan geldi, ben suçlu değilim" şeklinde savunmalar yaptı. Depremde yıkılan binaların sorumluluğuyla ilgili olarak siyasi bağlantıları olan isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi tahliye edildi. 60 civarında kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi. Depremde yakınlarını kaybedenler ise sanıkların "olası kast" suçlamasıyla yargılanmasını talep etti. Şu ana kadar sadece Adana Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün'e "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 22 ay geçti. Depremin sonucunda en az 53 bin 725 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremler sırasında binlerce apartman yıkılmış, hala soruşturma ve dava süreçleri devam etmektedir. Depremde yakınlarını kaybeden aileler, adalet arayışlarını sürdürüyor.

ANKA Haber Ajansı'nın derlediği verilere göre, en az 5 bin kişinin ölümüne sebep olan binaların sorumluları yargılanıyor. Ancak bu süreçte, birçok sanık tutuksuz yargılanırken, sorumlu olan bazı firari sanıklar hala aranıyor. Ayrıca, depremde yıkılan bazı binalara ilişkin iddianameler henüz hazırlanmış değil. Yaklaşık 60 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma, resmi belgede sahtecilik, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma, görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma izni verildi.

İşte o davalarda yaşananlar:

ADANA

İhsan Bayram Sitesi: İhsan Bayram Sitesi C bloğun yıkılması sonucu 82 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Dosya kapsamında müteahhit Celal Gül ile inşaat mühendisi Ferit Işık tutuklu olarak yargılanıyor. Seyhan Kaymakamlığı, İhsan Bayram Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında soruşturma izni vermedi. Ailelerin itirazı sonucu Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, kaymakamlığın kararını iptal ederek soruşturma izni verdi. Süreç içerisinde Alim Erdoğan iddianame hazırlandı ana dosya ile birleştirilecek.

Tutar Yapı Sitesi: Tutar Yapı Sitesi C bloğun yıkılması sonucu 63 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Dosya kapsamında teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya, C bloğun zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları ileri sürülen sanıklar Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu tutuklu olarak yargılanıyor. Seyhan Kaymakamlığı, Tutar Yapı Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili Seyhan Belediyesi eski imar müdürleri Alim Erdoğan ve Fatoş Sakarya hakkında soruşturma izni vermedi. Ailelerin itirazı sonucu Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, kaymakamlığın kararını iptal ederek soruşturma izni verdi. Henüz iddianamesi hazırlanmadı.

Ekim Apartmanı: Ekim Apartmanı'nın yıkılması sonucu 42 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç ile teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya tutuklu olarak yargılanıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Firari müteahhidin çocukları depremde ailesinden 17 kişiyi kaybeden Naim Emin Ünvar'dan şikayetçi oldu

Sami Bey Apartmanı: Sami Bey Apartmanı'nın yıkılması sonucu 40 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Apartmanın müteahhitleri Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açıldı. Baba-kızın yurt dışına kaçtığı tespit edildi ancak yakalanamadı. Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Eda Aybaba Çelik'in yakalanarak Türkiye'ye iade edilmesi için İngiltere yetkili adli makamına yazı gönderdi, henüz bir gelişme yaşanmadı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Sami Bey Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 2 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırladı. Firari sanık müteahhitlerin dosyası ile kamu görevlileri hakkındaki dosyanın birleştirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Sami Bey Apartmanı'nın firari müteahhidi Abdullah Aybaba'nın kızları ve damadı, aynı apartmanda ailesinden 17 kişiyi kaybeden Naim Emin Ünvar'ın adalet arayışıyla ilgili paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünvar hakkında iddianame hazırladı. Savcı Ünvar'ın cezalandırılmasını talep etti. Süreç devam ediyor.

Beluk Apartmanı: Beluk Apartmanı A bloğunun yıkılması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor. Seyhan Kaymakamlığı, Beluk Apartmanı A bloğun yıkılmasıyla ilgili 3 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Henüz iddianamesi hazırlanmadı.

ADIYAMAN

Grand İsias Otel: Otelin yıkılması sonucu KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında otel sahibi Ahmet Bozkurt, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız tutuklu olarak yargılanıyor, 8 sanık ise tutuksuz olarak yargılanıyor.

"Bir emsal karar çıkacak ve çocuklarımızı kaybetmemizin bedelini katiller ödeyecek"

'Şampiyon Melekler'in aileleri, 17 Nisan'da Ankara'ya gelerek dava sürecinden "emsal karar" çıkması için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Görüşme sonrası ANKA'ya özel açıklamada bulunan aileler, "İsias, Türkiye'de emsal bir dava olacak. Bir emsal karar çıkacak ve çocuklarımızı kaybetmemizin bedelini katiller ödeyecek" dedi. Bu süreçte aileler, İsais Otel davasındaki sanıkların "olası kasttan" ceza alması gerektiğini belirterek "Adalete ışık tut" yürüyüşleri yaptı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Aralık'ta görülen duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanıkların "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. İsias Otel davasının karar duruşması 24 Aralık'ta görülecek.

Öte yandan Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi'ndeki 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermiş ancak iddianame hazırlanmadı. "Deprem bilim adamları tarafından dahi öngörülememiştir"

Üzümkent Sitesi: Üzümkent Sitesi'nin yıkılması sonucu 83 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Soruşturma aşamasında bu sitenin müteahhitlerinden eski AK Parti Besni ilçe yönetim kurulu üyesi Şükrü İşitmen ve Memet Nuri Tuğsuz önce tutuklandı daha sonra "samimi beyanları" nedeniyle adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor. Sanık Ahmet İşitmen ise firari olarak aranıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok. Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Ekim'de görülen ilk duruşmada sanık İşitmen'in avukatı, "Söz konusu deprem bilim ve bilim adamları tarafından dahi öngörülememiştir" diyerek müvekkilini savundu.

Yukarı Şehir Kooperatif Evleri: Yukarı Şehir Kooperatif Evleri'nin yıkılması sonucu 80 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Dosya kapsamında müteahhit Şükrü İşitmen tutuklu olarak yargılanıyor, diğer sanıklar ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Sueda Kent Sitesi: Sueda Kent Sitesi'nin yıkılması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor. Sanık statik fenni mesul Ömer Yılmaz ise firari olarak aranıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok. Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Aralık'ta görülen ikinci duruşmada, daha önce 7,5 ay hapis yatan ve tahliye edilen dönemin Kızılay Adıyaman Şube Başkanı olan müteahhit Mehmet Murat Bulut'un avukatı, "Bu depremin büyüklüğü bilim insanları tarafından tahmin edilememiştir" dedi.

Hasoğlu Apartmanı: Hasoğlu Apartmanı'nın yıkılması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Dosya kapsamında yapı denetim şirket yetkilisi Yusuf Kızılet tutuklu yargılanıyor, diğer sanıklar ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Adıyaman Valiliği, Hasoğlu Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 8 kamu görevlisine soruşturma izni vermedi. Ailelerin itirazı sonucu Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, valiliğin kararını iptal ederek soruşturma izni verdi. Henüz iddianamesi hazırlanmadı.

Burak Yapı Sitesi: Burak Yapı Sitesi'nin yıkılması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma aşamasında bu sitenin müteahhidi Kazim Oğuz tutuklandı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Haziran'da görülen duruşmada müteahhit Oğuz, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak "1 yıl 3 ay 22 gün" sonra tahliye edildi. Dosya kapsamında yapı denetim yetkilisi-statik proje ve uygulama denetçisi Serdar Selçuk Aygül ile yapı denetim yetkilisi Yusuf Kızılet tutuklu olarak yargılanıyor. Diğer sanıklar ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

GAZİANTEP

Furkan Apartmanı: Furkan Apartmanı'nın yıkılması sonucu 51 kişi yaşamını yitirdi. Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında sanıklar Faik Öğüt, Eyüp Öğüt, Nejdet Alpay hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat, sanık fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Heyet, firari sanık müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever'in dosyasının ayrılmasına hükmetti.

3 sanığa beraat verilmesine tepki: Adaleti parayla satın aldılar

Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler karara, "Adaleti parayla satın aldılar", "Canlarımızı kaç paraya satın aldınız?", "Sizin yüzünüzden mezara gidemiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi. Mağdur aileler, 3 sanığa verilen beraat kararını istinaf mahkemesine taşıdı. Furkan Apartmanı davasında müteahhitler yönünden ayrılan dosyasının ilk duruşması 25 Kasım'da görüldü. Firari sanık müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever duruşmaya katılmadı. Sever kardeşler firari olarak aranıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Kavak Apartmanı: Kavak Apartmanı'nın yıkılması sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi. İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Aralık'ta görülen duruşmada mahkeme heyeti, aralarında dönemin AK Partili Nurdağı Belediye Başkanı da olan müteahhit Ökkeş Kavak ile Mustafa Türkmen'in tahliyesine karar verdi. Ancak depremlerde 38 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı davasından 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı için tahliye edilmeyecek. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok. Sanık şantiye şefi Serdar Çelebi Köse ise firari olarak aranıyor.

Pamukkale Sitesi: Pamukkale Sitesi A bloğun yıkılması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında müteahhit Yusuf Alageyik ile teknik uygulama sorumlusu ve statik proje müellifi Atilla Gökçek tutuklu olarak yargılanıyor. Diğer müteahhit ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Gözde Apartmanı: Gözde Apartmanı'nın yıkılması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor. Sanık Kamil Çöçel ise firari olarak aranıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

MALATYA

Hakimbey Apartmanı: Hakimbey Apartmanı'nın yıkılması sonucu ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi'nin formasını giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın da aralarında olduğu 78 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor.

Trend Garden Rezidans: Rezidansın yıkılması sonucu 31 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Kırçuval Otel: Otelin yıkılması sonucu TVF Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta play-off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 6 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun da aralarında bulunduğu 21 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında 3 kamu görevlisiyle beraber toplam 11 sanık tutuksuz olarak yargılanıyor.

OSMANİYE

Bilge Sitesi: Bilge Sitesi'nin yıkılması sonucu 105 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Kasım'da görülen duruşmada mahkeme heyeti, binanın müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge'nin ise tahliyesini kararlaştırdı. Heyet, dönemin imar müdürü de olan MHP'li eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve eski belediye çalışanı Sevinç Ayşe Argun'un tutuklanmasına karar verdi. Kara ve Argun, cezaevinde 48 saat kalmasının ardından tahliye edildi. Duruşma sonrası çıkan ara karar ile fenni mesul Haluk Koç da tahliye edildi. Dosya kapsamında sadece fenni mesul Ayhan Gedik tutuklu bulunuyor.

KAHRAMANMARAŞ

Ebrar Sitesi: Ebrar Sitelerinde 18 blok yıkılmış, en az bin 400 kişi yaşamını yitirdi. Ebrar Sitesi'nin davaları ayrı ayrı görülüyor. Müteahhitlerden bazıları tutuklu, bazıları ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Sanık müteahhit Mustafa Timurbanga firari olarak aranıyor. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ebrar Sitesi K bloğun inşa sürecinde imzaları bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 8 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Henüz iddianamesi hazırlanmadı.

"Tek bildiğim, asrın felaketinin adına yakışır bir deprem olduğu..."

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Ocak'ta görülen L bloğun ilk duruşmasında sanıklardan Ahmet Doğan, "Buranın mühendisi, mimarı, ustası, yani yönetmeliğin getirdiği her şeyi yapılmıştır. Ben bir öğretmenim, inşaattan anlamam ama kooperatifte gerektirdiği bütün izinler ibralar, toplantılar her şey yapıldı. Tek bildiğim, asrın felaketinin adına yakışır bir şekilde çok büyük bir deprem oldu. Suçlu olmadığımı düşünüyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha devletimize, milletimize, insanlığa yaşatmasın" ifadesini kullandı.

ANKA'nın gündeme getirdiği firari müteahhit yakalandı!

Palmiye Sitesi: Palmiye Sitesi'nin üç bloğunun yıkılması sonucu 151 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı. Dosya kapsamında müteahhit Ali Babaloğlu tutuklu olarak yargılanıyor, diğer sanıklar ise tutuksuz olarak yargılanıyor. ANKA Haber Ajansı, o dönem firari olan müteahhit Ali Babaoğlu'nun depremden bir yıl sonra, İzmir'in Çiğli ilçesinde Karşıyaka 7. Noterliği'ne giderek oğlu Mustafa Babaoğlu'na gayrimenkulleri ve araçların satışı ile banka işlemleri gibi birçok konuda vekalet verdiğini gündeme getirdi. Ali Babaoğlu, 23 Ağustos'ta İzmir'in Karşıyaka ilçesinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Babaoğlu ifadesinde, "Ben deprem gecesi travma geçirdim, bunalıma girdim" dedi. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Eylül'de görülen ilk duruşmada Baboğlu, "Yakalanmayı göze alarak gittim çünkü mecburdum. Birçok yerden haciz geldi. Mal varlığımı devrettim. Noterdeki işlemlerimi tamamladım" ifadesini kullandı. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Hamidiye Sitesi: Hamidiye Sitesi'nin 1A ve 1C bloklarının yıkılması sonucu 146 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında Sitenin müteahhidi ve o dönem Kahramanmaraş Belediyesi Fen İşleri Müdürü olan Ahmet Kara tutuklu olarak yargılanıyor, diğer sanıklar ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Penta Park Sitesi: Penta Park Sitesi'nin 1 ve 3'üncü bloklarının yıkılması sonucu 115 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında müteahhit Mesut Başkır ile Penta Park A.Ş.'nin işletme müdürü Özcan Çakmak tutuklu olarak yargılanıyor, diğer sanık ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Hacı Ömer Apartmanı: Hacı Ömer Apartmanı'nın yıkılması sonucu 69 kişi yaşamını yitirdi ve 4 kişi de yaralandı. Dosyada kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Sanık avukatı: Onlar ömrü bittiği için vefat etti, enkaz altında kaldığı için değil

Saitbey Sitesi: Kentsel dönüşümle yapıldığı halde yıkılan Saitbey Sitesi'nde 45 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında müteahhit Hasan Çam tutuklu olarak yargılanıyor, diğer sanıklar ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, Saitbey Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili 7 kamu görevlisine soruşturma izni vermedi. Ailelerin itirazı sonucu Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, kaymakamlığın kararını iptal ederek soruşturma izni verdi. Henüz iddianamesi hazırlanmadı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Temmuz'da görülen duruşmada sanıkların avukatından biri, "Ölenler şehittir. Ölenlerin ömrü yetti, onların ömürleri uzatılmaz. Allah böyle buyurmuş. Onların ömrü bittiği için vefat etmişler, enkaz altında kaldıkları için değil. Eceli gelenin eceli ertelenmezmiş" dedi.

AK Partili müteahhit Avşaroğlu: Ben memlekette işini temiz yapan, güvenilir bir insanım

Bad-ı Saba Konutları: Bad-ı Saba Konutları A bloğun yıkılması sonucu 42 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Dosya kapsamında dönemin AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı da olan müteahhit, statik proje müellifi ve şantiye şefi Şahin Avşaroğlu tutuklu olarak yargılanıyor, diğer sanıklar ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok. Bad-ı Saba Konutları'nın 22 Ekim'deki duruşmasında tutuklu müteahhit Avşaroğlu, "Ben memlekette işini temiz yapan, güvenilir bir insanım. Aylardır cezaevindeyim, sıkıntılar yaşıyorum. Yaptığım işte benim bir eksiğim, hatam yok" dedi.

Ezgi Apartmanı: Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucu 35 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında Kervan Pastanesi'nin iç mimarı Ertan Danacı tutuklu, diğer sanıklarda tutuksuz olarak yargılanıyor. "Olası kastla kasten öldürme ve yaralama" suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenen firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hala yakalanmadı. Kahramanmaraş Valiliği, Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 7 kamu görevlisine soruşturma izni vermedi. Ailelerin itirazı sonucu Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, valiliğin kararını iptal ederek soruşturma izni verdi. 7 kamu görevlisi, 24 Ocak 2025 tarihinde Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Özlem Bayraktar Apartmanı: Özlem Bayraktar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 29 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı. Dosya kapsamında müteahhit Kadir Atmaca tutuklu olarak yargılanıyor, diğer sanıklar ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Sulayıcı Apartmanı: Sulayıcı Apartmanı'nın yıkılması sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Aralık'ta görülen dördüncü duruşmada, "olası kast ile kasten öldürme" ve "olası kast ile kasten yaralama" suçlarından 618 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan sanık Mahmut Sulayıcı tahliye edildi.

Firari sanıklar Ankara'da notere gitti henüz yakalanamadı!

Fazilet Apartmanı: Fazilet Apartmanı'nın A bloğunun yıkılması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi ise yaralandı. Dosya kapsamında binanın müteahhidi, statik proje müellifi, fenni mesulü olan Mahmut Oktay Hartavi tutuksuz olarak yargılanıyor. Zemin kattaki fırının işletmecileri Akın Yağcı ve eşi Ferihan Yağcı ise firari olarak olarak aranıyor.

ANKA Haber Ajansı, Akın ve Ferihan Yağcı'nın hakkında yakalama kararı olmasına rağmen Ankara 3. Noterliği'ne giderek vekalet verdiğini gündeme getirdi. ANKA'ya konuşan noter yetkilileri, "Biz sisteme kimlik bilgisini girince kimin aranmasının olup olmadığını bilemeyiz. Onlar işlemini yaptığı sırada polisler gelir. Emniyete otomatik gidiyor, onlar tutanak tutuyor. Bu kişiler hakkında herhangi bir gözaltı işlemi olmadı" dedi. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

HATAY

Rönesans Rezidans: "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan rezidansın yıkılması sonucu Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Rezidansın enkazı altında kalan Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk ve bazı yurttaşların izine ise rastlanılmadı.

"Ben şizofrenim" diyen sanık tahliye edildi

Rönesans Rezidans'ın 17 Temmuz'daki duruşmasında tutuklu sanık kontrol elemanı Önder Artun, savunmasına Atatürk'ün Gençliğe hitabesiyle başladı. Mahkeme Başkanı'nın savunmasının konuyla ilgisi olmadığını belirtmesi üzerine sanık Artun, "Bu deprem yüzeysel olmamıştır. Büyük yıkıma sebep olmuştur. İnşaatta yardımcı kontrolördüm. Ben şizofrenim. Cezaevinde çok sıkıntı çekiyorum" dedi. 24 Ekim'de görülen duruşmada ise Önder Artun tahliye edilmesiyle 3 sanık tutuklu, diğer sanıklar ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Sanık statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun ise firari olarak aranıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Atilla Eren Apartmanı: Atilla Eren Apartmanı'nın yıkılması sonucu 219 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında müteahhit Hikmet Günsay, şantiye şefi Buket Günsay ve yapı denetim firması müdürü Gökhan Tutar tutuklu olarak yargılanıyor, diğer sanıklar ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Süreç içerisinde sanık Burak Günsay kanser olduğu gerekçesiyle tahliye edildi. Sanıklar Ahmet Canbaz ve Ersan Dalyan firari olarak aranıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Emlakbank 1. Etap Konutları: Bu binanın yıkılması sonucu 169 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. 28 Kasım'da görülen duruşmada tutuklu müteahhit Mehmet Özat'ın sağlık sorunları ve kaçma tehlikesi olmadığı gerekçesiyle ev hapsi kararıyla serbest bırakılması sonucu dosyada kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor. Sanık Abdullah Aytaç Kınay ise firari olarak aranıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Farklı Yaşam Rende Sitesi: Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin yıkılan A ve B bloğunda toplam 121 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Farklı Yaşam Rende Sitesi'yle ilgili iddianame 22 ay sonra hazırlandı. Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Kule Apartmanı: Kule Apartmanı'nın yıkılması sonucu 103 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Dosya kapsamında müteahhit Ömer Cihan tutuklu olarak yargılanıyor, diğer sanıklar ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Özkan City Blokları: AK Partili müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşleri tarafından inşa edilen Özkan Gold City Blokları'nın yıkılması sonucu 97 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Buket Apartmanı: Buket Apartmanı'nın yıkılması sonucu 94 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Dosya kapsamında müteahhit Hikmet Günsay tutuklu olarak yargılanıyor, diğer sanıklar ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Sanık şantiye şefi Egemen Yiğit ise firari olarak aranıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Elit Apartmanı: Elit Apartmanı'nın yıkılması sonucu 88 kişi yaşamını yitirdi. Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Aralık'ta görülen duruşmada tutuklu yargılanan yapı sahibi Akil İnan, sağlık kurulundan aldığı heyet raporunu mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti, Akil İnan'ın tedavi görmesi nedeniyle cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi. Dosya kapsamında müteahhit Mithat Tümyürek ve yapı denetim sorumlusu Gökhan Tutar tutuklu olarak yargılanıyor, diğer sanıklar ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Fuat Koku Sitesi: Fuat Koku Sitesi'nin yıkılan A ve B bloğunda toplam 69 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Fuatoğlu, Ali Onur Çinçinoğlu ve Emrah Bulğurcu haziran ayında tahliye edilmesi sonucu dosya kapsamında tutuklu sanık kalmadı. Fuat Koku Sitesi'yle ilgili iddianame 22 ay sonra hazırlandı. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

İbrahim Elif Apartmanı: İbrahim Elif Apartmanı'nın yıkılması sonucu 60 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında müteahhit Mithat Tümyürek, şantiye şefi Ferit Tarhan ve yapı denetim yetkilisi Hamit Yarıkkaya tutuklu olarak yargılanıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Nilüfer Apartmanı: Nilüfer Apartmanı'nın yıkılması sonucu 56 kişi yaşamını yitirdi. 13 Aralık'ta tutuklu müteahhit Murat Fuatoğlu ve tutuklu yapı denetim uzmanı Mehmet Haşim Eraslan tahliye edilmesiyle dosya kapsamında tutuklu sanık kalmadı. Hatay Valiliği, Nilüfer Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 9 kamu görevlisine soruşturma izni vermedi. Ailelerin itirazı sonucu Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, valiliğin kararını iptal ederek soruşturma izni verdi. Henüz iddianamesi hazırlanmadı.

AK Partili müteahhit Özkan: Deprem Allah'tan geldi, ben suçlu değilim

Cemil Çapar Apartmanı: Cemil Çapar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 51 kişi yaşamını yitirdi ve enkazında yangın çıkması nedeniyle çok sayıda cenazeye ulaşılamadı. Dosya kapsamında müteahhit Mehmet Özkan ve binanın inşaat mühendisi, şantiye şefi, mimari proje sorumlusu Mehmet Güçlü tutuklu olarak yargılanıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Cemil Çapar Apartmanı'nın 13 Eylül'deki duruşmasında AK Partili müteahhit Mehmet Özkan, "Depremi biz yaratmadık, inşaatı yaptık. Binlerce iş yaptım, kötü iş yapmadım. Yapsam devlet bana iş vermez, ben bin 500 kişiye iş veriyorum. 4 yıl üst üste vergi rekortmeni oldum. Benim hiçbir dosyam yok. 3 binam yıkılmış, ne ile suçlandığımı bilmiyorum. Ne için yatıyorum, yanlış iş yapsam kaçardım tutuklanmazdım. Cezaevi koşulları kolay değil, kaçma şüphem yoktur, suçum varsa tekrar gelirim tutuklanırım. Maddi gücümüz sıfırlandı, devlet bazı yerlerime el koydu, ne suç işledim ki, ben iş yaptım insanlara ekmek verdim. Deprem Allah'tan geldi, ben suçlu değilim. Projeye uygun iş yaptım, yapmasam 100 binanın 100'ü de yıkılırdı" dedi. Özkan, 6 Aralık'taki duruşmada ise "100 tane bina yapmışım en az zayiat bende" ifadesini kullandı.

Selim Köse Apartmanı: 6 yıllık Selim Köse Apartmanı'nın yıkılması sonucu 43 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor. İddianamenin hazırlanmasının ardından Selim Köse Apartmanı'nın önümüzde ay ilk duruşması yapılacak. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Zekiye Kırat Apartmanı: Zekiye Kırat Apartmanı'nın yıkılması sonucu 36 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Firuz Mutlu Apartmanı: Firuz Mutlu Apartmanı'nın yıkılması sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Yağmur Apartmanı: Yağmur Apartmanı'nın yıkılması sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor. İddianamenin hazırlanmasının ardından Yağmur Apartmanı'nın 13 Şubat'ta ilk duruşması yapılacak. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

Derya Apartmanı: Derya Apartmanı'nın yıkılması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında müteahhit Ganim Emre Sahil tutuklu olarak yargılanıyor, diğer sanıklar ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Kamu görevlileri hakkında bir gelişme yok.

MCG Tower: 14 katlı MCG Tower'ın depremde yıkılması sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi. Dosya kapsamında 13 sanık tutuksuz olarak yargılanıyor. İskenderun Kaymakamlığı, MCG Tower'ın yıkılmasıyla ilgili 1 kamu görevlisine soruşturma izni vermedi. Aileler karara itiraz etti.

O apartmanların hala iddianamesi hazırlanmadı

Ilgım Apartmanı: 3 yıllık Ilgım Apartmanı saniyeler içinde yıkılması sonucu 85 kişi yaşamını yitirdi. İddianamesi henüz hazırlanmadı. Daha önceden tutuklu bulunan müteahhit ve yapı denetimci, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporu sonucu tahliye edildi. Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor.

Rana Apartmanı: 6 katlı Rana Apartmanı'nın yıkılması sonucu 31 kişi yaşamını yitirdi. İddianamesi henüz hazırlanmadı, herhangi bir şüphelinin ifadesi alınmadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istenen bilirkişi raporu da tamamlanmadı. Dosya kapsamında tutuklu bulunmuyor.

Alya Uçar Apartmanı: Alya Uçar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi. İddianamesi henüz hazırlanmadı. Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor.

İlk defa bir sanık "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ceza aldı!

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu 96 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişide yaralandı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Eylül'de görülen karar duruşmasında apartmanın yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'e "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verildi.

Müteahhit Kazancı'ya 13 yıl 4 ay hapis cezası

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Serdarbey Apartmanı'nın yıkılması sonucu 48 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Ekim'de görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan müteahhit Ali Serdar Kazancı'ya "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

8 sanığa 12 yıl ile 14 yıl arası hapis cezası

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Güneşli Kocabaş Evleri'nin 7'nci bloğunun yıkılması sonucu 69 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ekim'de görülen karar duruşmasında binayı yapan şirketin ortaklarından Ökkeş Say, Ökkeş Kır, statik proje müellifi Ali Taş'a, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün, şantiye şefleri Abdullah Üren ve Kerim Sönmez, statik proje ve uygulama denetçisi Abdulkadir Tatar, yapı denetim firması yetkilisi Mücahit Kar ve yapı denetim firmasında denetçilik yapan Tebernuş Özyurt'a ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca tutuksuz 5 sanığın da tutuklanmasını kararlaştırdı.

Müteahhit Kara'ya 17 yıl 6 ay hapis cezası

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Ebrar Siteleri'ndeki Güvenç Apartmanı'nın yıkılması sonucu 96 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Aralık'ta görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan müteahhit Ahmet Kara'ya "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi ve ardından Kara tutuklandı.