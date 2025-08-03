60 Bin Kadına Destek! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

60 Bin Kadına Destek!

03.08.2025 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

559 ADEM ile bu yıl 60 bin kadının sosyal ve mesleki gelişimi desteklendi. Kadın güçleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde 559 Aile Destek Merkezi (ADEM) aracılığıyla bu yıl 60 bin kadının sosyal, kültürel, kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunulduğunu bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kadınların hayatın her alanında güçlenmesi, toplumsal kalkınma ve adaletin sağlanmasında kritik bir rol oynadığını belirterek, "Bu doğrultuda, kadınların potansiyelini açığa çıkarmak için sunduğumuz hizmetleri çeşitlendirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aile Yılı'nda "güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye" ilkesiyle aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizen Göktaş, bu hedefe ulaşmada ADEM'lerin önemine işaret etti.

Göktaş, Türkiye genelinde ücretsiz hizmet veren ADEM'lerin, aile yapısını güçlendirmek, milli ve manevi değerleri korumak, kadınların ailedeki rolünü güçlendirmek, gelir elde etmelerini sağlamak ve aileyi tehdit eden unsurlardan korumak gibi hedeflere ulaşmak için çeşitli programlarla hizmet verdiğini aktardı.

Bakanlığın ve ilgili kamu kurumlarının uzman personeliyle çeşitli eğitimler verdiklerini belirten Göktaş, ADEM'ler ile kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik çeşitli kurs ve eğitimler sunulduğunu bildirdi.

Bakan Göktaş, merkezlerde yapılan her çalışmanın kadınların güçlenmesinde fark oluşturacağına inandıklarını ifade ederek, "Kadınlarımızın ekonomik hayatın içerisinde daha çok yer almasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile geçen yıl yapılan işbirliğiyle Sıfır Atık vizyonunu sosyal hizmetlerin merkezine yerleştirdiklerini de hatırlatan Göktaş, açıklamasına şöyle devam etti:

"ADEM'ler başta olmak üzere, tüm uygulamalarımıza çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir anlayışı entegre ettik. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünü yaptığı proje ile sıfır atık bilincini her haneye ulaştırıyoruz."

"Bu yıl içinde 60 bin kadın yararlandı"

Göktaş, Halk Eğitim Merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından bölgenin ihtiyaç ve taleplerine göre çeşitli mesleki kurslar düzenlendiğini ve merkezlerde düzenlenen birbirinden farklı kurslara katılan kadınların, yaptıkları ürünleri belirli aralıklarla düzenlenen kermeslerde satarak gelir elde ettiklerini bildirdi.

Daha fazla kadının kurs ve faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla merkezlerde 0-6 yaş arası çocuklara yönelik kreş ve oyun odalarının da bulunduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"0-6 yaş arası çocuklar eğitici öğretmenler refakatinde ADEM'lerdeki kreş ve oyun odalarında keyifli vakit geçirirken, anneleri de kurs ve faaliyetlere katılabiliyor. Merkezlerde verilen ücretsiz kurs ve faaliyetler kadınların mesleki beceriler geliştirmelerinin yanı sıra sosyalleşmelerine de katkı sağlıyor.

Türkiye genelinde faaliyette olan 559 ADEM'den bu yıl içinde 60 bin kadın yararlandı. Kursiyerlerin iş gücüne katılımını sağlamak için ihtiyaçlar doğrultusunda merkezlerimizi ülke geneline yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Kurs ve faaliyetlerimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, başvurularını ADEM'lerimiz üzerinden gerçekleştirebilirler. "

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye, Eğitim, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel 60 Bin Kadına Destek! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı İşte kazanan Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı! İşte kazanan
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
Eyüpsultan’da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var Eyüpsultan'da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var
Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü
Galatasaray’ın Morata kararı İtalyanları delirtti Galatasaray'ın Morata kararı İtalyanları delirtti
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması Hapislerde çürüyebilir Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş’tan açıklama geldi Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi

11:42
Avukatı, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verdi
Avukatı, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verdi
11:24
Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti
Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti
11:16
Plastik poşet yerine sadece kağıt ve bez çanta satan marketler yandı
Plastik poşet yerine sadece kağıt ve bez çanta satan marketler yandı
10:51
Milli sporcu eşine kabusu yaşattı: Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı
Milli sporcu eşine kabusu yaşattı: Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı
10:08
Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum’da intihara kalkıştı
Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da intihara kalkıştı
09:28
Altın yatırımcısına kazandırdı İşte 2 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
Altın yatırımcısına kazandırdı! İşte 2 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
09:25
Galatasaray’dan Süper Lig’i sallayacak Uğurcan Çakır bombası
Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak Uğurcan Çakır bombası
09:24
Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı
Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı
09:22
Ezgi Mola’nın eski eşi kanlar içinde kaldı Mekandaki müşteriler can havliyle kaçtı
Ezgi Mola'nın eski eşi kanlar içinde kaldı! Mekandaki müşteriler can havliyle kaçtı
09:19
Yat limanında rezil görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler
Yat limanında rezil görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler
09:06
Ayşe Tokyaz’ın ikizinden yürek dağlayan sözler
Ayşe Tokyaz'ın ikizinden yürek dağlayan sözler
08:58
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
08:52
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
08:47
Borsa mı altın mı dolar mı Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsa mı altın mı dolar mı? Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
08:45
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş’tan açıklama geldi
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2025 12:42:12. #7.12#
SON DAKİKA: 60 Bin Kadına Destek! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.