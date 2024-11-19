61 Sanıklı Suç Örgütü Davasında Duruşma Devam Ediyor

Güncel

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaaya karşı sanık beyanlarının alınmasıyla süren duruşmada söz alan sanık Cemil Kumaşçıoğlu, gizli tanık "Ü5W1G8K6L3" tarafından dile getirilen iddialar doğrultusunda bu davada yargılandığını, hakkında başka bir delil bulunmadığını öne sürdü.

Tutuklu sanık Ersoy Yahya da gizli tanık "Ü5W1G8K6L3" tarafından verilen ifadenin sadece 4 satırında adının geçtiğini, gizli tanığın beyanlarının araştırılmadan iddianameye konulduğunu, sanık Bora Kaplan ile sosyal birlikteliğinin olmadığını savundu.

İddianamede, Bora Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda öldürüldüğü öne sürülen Semih Arslan'ın ölümünden sorumlu tutulan tutuklu sanık Sercan Keleş, dosyada olmasının sebebinin "kader" olduğunu söyleyerek, "Arkadaşımı öldürmekle suçlanıyorum. İşlemediğim suçtan ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum." dedi.

Savunmaların ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, tutuklu sanık Sercan Keleş'in, cezaevinden mahkemeye, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğine dair dilekçe ve mektup gönderdiğini belirtti. Başkan Güven'in, "Etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunacak mısın?" sorusunu yönelttiği Keleş, beyanda bulunmayacağını söyledi.

İddianamede örgüt yöneticisi olarak adı geçen tutuklu sanık Fethi Koyuncu, valelik yaptığını belirterek, "Nasıl bir örgüt yönetici sabahtan akşama kadar araba çeker? Daha bir avukatın parasını ödeyemiyorum." beyanında bulundu.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da önceki beyanlarını tekrarlayarak, beraat talebinde bulundu.

Duruşma sonunda söz isteyen tutuklu sanık Bora Kaplan, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi.

Duruşmaya yarın sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.